Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo Ylellä: Hallituksen suunnitelma hoitajamitoituksesta on tyhjä kirjaus

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvosteli Ylen Ykkösaamussa hallituksen suunnitelmaa hoitajamitoituksesta. Hänen mukaansa sen toteutus jää käytännössä seuraavan hallituksen hoidettavaksi.

– Hallitus ei ole varannut tähän rahaa, hoitajia ei ole. Meillä eläköityy 10 000 hoitajaa näiden neljän vuoden aikana. Tämä on tyhjä kirjaus. Minusta tämä on huijaamista. He ovat sanoneet, että hoitajamitoitus tulee, että se on muutaman tunnin homma. Nyt se kirjataan tulemaan voimaan kaksi viikkoa ennen seuraavia vaaleja, eli käytännössä seuraava hallitus joutuu tämän hoitamaan, sanoi Orpo.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valmistelemassa lakiluonnoksessa ehdotetaan, että iäkkäiden ihmisten ympärivuorokautisen hoivan sitova hoitajamitoitus tulisi voimaan elokuussa 2020, mutta kaavaillun 0,7:n mitoituksen voisi alittaa siirtymäaikana, joka kestäisi huhtikuuhun 2023. Siirtymäaikana mitoituksen pitäisi olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohden.

Orpon mielestä olisi pitänyt odottaa edellisen hallituksen asettaman asiantuntijaryhmän työn valmistumista.

– Jos tulee mitoitus pelkästään ympärivuorokautiseen laitoshoitoon, on erittäin suuri vaara, että hoitajat ovat pois kotipalvelusta tai vammaisten palvelusta. Siksi se kokonaisuus on niin tärkeä.

Ennen eduskuntavaaleja kokoomus ei puoltanut sitoutumista 0,7:n hoitajamitoitukseen.