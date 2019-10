Valtiovarainministeriö esittelee uuden talousennusteensa

Valtiovarainministeriö (VM) esittelee uuden talousennusteensa tänään. Ministeriö voi joutua tarkistamaan alaspäin arviotaan Suomen talouskasvusta. Edellisessä ennusteessa kesäkuussa ministeriö arvioi Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,2 prosenttia.

Alkukesän jälkeen heikkoja talousuutisia on kantautunut etenkin Euroopasta. Viime viikkoina monet talousennusteiden laatijat ovat ennakoineet, että Suomen talouskasvu on hidastumassa aiemmin luultua nopeammin. Synkimmän ennusteen on tarjoillut OP-ryhmä, jonka mukaan bruttokansantuote kasvaa ensi vuonna vain puoli prosenttia. Danske Bank haarukoi ensi vuodelle 0,8 prosentin ja Nordea tasan yhden prosentin talouskasvua.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) kommentoi elokuun lopulla, että Suomen kasvuluvut saattavat pian alkaa nollalla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kesäkuun ennusteessa VM ei pystynyt ottamaan huomioon pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen talouslinjauksia, koska hallitus oli vasta aloittanut työnsä eikä konkreettisia päätöksiä ollut tehty. Nyt julkaistavaan uuteen ennusteeseen on saatu mukaan syyskuun budjettiriihen päätökset, jotka koskevat valtion ensi vuoden budjettia tai lähivuosien julkisen talouden kehyksiä.