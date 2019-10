Yön uutiskooste: Valtiovarainministeriö esittelee uuden talousennusteensa, Boris Johnson ei aio hakea lykkäystä brexitiin

Alkukesän jälkeen heikkoja talousuutisia on kantautunut etenkin Euroopasta.

Kesäkuun ennusteessa VM ei pystynyt ottamaan huomioon pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen talouslinjauksia, koska hallitus oli vasta aloittanut työnsä eikä konkreettisia päätöksiä ollut tehty.

Ministeri Kiuru: Kuntien yt-neuvotteluista lähtee väärä viesti hoitajille

Suomessa on käyty tai käynnissä yt-neuvotteluja, jotka koskevat yhteensä tuhansia hoitajia, arvioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestö Tehystä. Useimmissa tapauksissa taustalla ovat kuntien säästövaatimukset.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on pahoillaan viestistä, joka hoitajille välittyy, kun tosiasiassa hoitajia tarvitaan laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon alalle, ja etenkin vanhustenhuoltoon.

Nuoret ovat innokkaita allekirjoittamaan kansalaisaloitteita - osallistuminen kiinnostaa muitakin kuin hyväosaisia

Nuoret ovat kiinnostuneita kansalaisaloitteista. Åbo Akademissa tehdyn tutkimuksen mukaan nuoret ovat allekirjoittaneet kansalaisaloitteita selvästi ahkerammin kuin vanhemmat ikäryhmät. Kansalaisaloitteet ovat nuorille myös tasa-arvoinen vaikutuskeino, sillä matala koulutustaso tai pienituloisuus eivät vähentäneet niihin osallistumista.

Analyysi kansalaisaloitteista perustuu vuoden 2015 vaalitutkimukseen, jossa haastateltavana oli noin 1 600 eri-ikäistä suomalaista.

Suomalaiset roskaavat merenrantoja pääasiassa tupakantumpein

Suomessa merenrannat roskaantuvat hiekalle jätetyistä tupakantumpeista, ilmenee ympäristöministeriön julkaisemasta selvityksestä.

Kaikista Suomen rantaroskista lähes 63 prosenttia on tupakantumppeja, kun hieman yli 15 prosenttia on muoveja, joiden alkuperää ei voi enää tunnistaa. Rannoille jätetään myös eväspakkauksia.

Ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi muistuttaa, että tupakan suodattimet luokitellaan muoviksi, eivätkä ne maadu.

Muovinkäyttö tiukentuu kahden vuoden kuluttua uuden EU-direktiivin voimaan tullessa.

Britannian pääministeri Boris Johnson ei aio hakea lykkäystä brexitiin, vaikka laki niin velvoittaisi

Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi sunnuntaina Ranskan presidentille Emmanuel Macronille, ettei hän aio lykätä Britannian EU-eroa lokakuun loppua myöhemmäksi.

Britannian parlamentti äänesti viime kuussa läpi lain, joka velvoittaa pääministerin hakemaan lykkäystä, jos erosopimusta ei synny viimeistään 17.–18. lokakuuta järjestettävän EU-kokouksen loppuun mennessä.

Johnson kuitenkin kertoi Macronille sunnuntaisen puhelun aikana, ettei hän aio hakea lykkäystä.

Hänen mukaansa EU:n ei tule olla siinä virheellisessä uskossa, että Britannia olisi vielä osa unionia lokakuun lopun jälkeen. (Lähde: AFP)

Sosialistit veivät voiton Portugalin parlamenttivaaleissa mutta eivät saaneet enemmistöä

Portugalissa maan pääministerin Antonio Costan sosialistit (PS) ovat vieneet voiton sunnuntaina järjestetyissä parlamenttivaaleissa.

PS oli saanut 37 prosentin äänisaaliin, kun kaikista äänistä oli laskematta enää noin kaksi prosenttia, kertoi maan sisäministeriö. Seuraavaksi eniten ääniä saivat keskustaoikeistolaiset sosiaalidemokraatit (PSD), jolla oli 28 prosentin osuus äänistä.

Costan PS:n onnistui haalia lisäpaikkoja maan 230-paikkaisesta parlamentista. Enemmistöä puolue ei silti saanut, ja nähtäväksi jää, kenet Costa valitsee liittolaisekseen hallitusta muodostaessaan. (Lähde: AFP)

Lääketieteen Nobel-palkinnon saaja tai saajat selviävät tänään

Lääketieteen Nobel-palkinnon saajan tai saajien nimet julkistetaan tänään. Palkinnon myöntää Ruotsin Karoliininen instituutti Tukholmassa.

Viime vuonna palkinto meni kahdelle tutkijalle syövän hoitoon liittyvästä tutkimuksesta. Yhdysvaltalainen James P. Allison ja japanilainen Tasuku Honjo kehittivät uuden menetelmän, jolla ihmisten immuunipuolustusta voidaan hyödyntää syövän hoidossa. Tutkimuksia on kuvailtu uraauurtaviksi, ja menetelmästä saatiin kliinisissä tutkimuksissa erittäin hyviä tuloksia monien syöpien hoidossa.

Yhdysvaltain Trumpin ja Turkin Erdoganin on määrä tavata ensi kuussa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ovat sopineet tapaavansa ensi kuussa Washingtonissa, kertoi Turkin presidentinkanslia sunnuntaina.

Presidenttien on määrä keskustella niin sanotun turvavyöhykkeen muodostamisesta Syyrian ja Turkin rajalle. Presidentinkanslian tiedotteen mukaan Erdoganin on määrä tulla vierailulle Trumpin kutsumana.

Sunnuntaisen tiedotteen mukaan Erdogan kertoi Trumpille puhelimessa olevansa turhautunut, kun maiden elokuussa sopimaa turvavyöhykettä ei ole saatu muodostettua. (Lähde: AFP)

Carolinan Erik Haulan maaliputki jatkuu, Teuvo Teräväiselle kaksi syöttöpistettä

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Carolina Hurricanesin Erik Haula on jälleen onnistunut maalinteossa. Haula vastasi joukkueensa toisesta maalista ottelussa, jossa Tampa Bay Lightning kaatui lopulta 4–3. Carolina on pelannut kolme ottelua, ja Haula on tehnyt maalin joka pelissä.

Teuvo Teräväinen sai Haulan osumasta syöttöpisteen ja oli juonimassa myös Dougie Hamiltonin tekemää 3–3-maalia syöttöpisteen arvoisesti.