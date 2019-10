Tutkija: Työtaistelumäärien pudotus ollut dramaattinen

Työelämän historiaa pitkään tutkinut Tapio Bergholm sanoo, että Suomessa työtaisteluun ryhtyminen ei ole historian valossa ollut sidoksissa puolueisiin eikä ammattiryhmiin.

– Suomihan poikkesi pitkään muista maista siinä mielessä, että täällä lakkoilivat ihan kaikki, poliisista sairaanhoitajiin, lääkäreihin ja opettajiin saakka. Nyt työtaistelumäärien pudotus on ollut aika dramaattinen, Itä-Suomen yliopiston dosentti Bergholm sanoo.

Suomen lähihistorian isoimmat työtaistelut ovat olleet kemiallisessa puunjalostusteollisuudessa, kuljetusalalla ja satamaliikenteessä.

– Mielenkiintoista uusissa työtaisteluissa on se, että työnantajapuoli on ruvennut käyttämään työsulkuja aiempaa enemmän.

Bergholmin mukaan huomioitavaa on, että numerollisesti eniten on pieniä työtaisteluita aloilla, joilla on tapahtunut tuotannon uudelleenjärjestelyä, erityisesti tehdasteollisuudessa.

– Kun tehdasteollisuudessa on supistettu tuotantoa, oli aina ulosmarsseja yt-neuvotteluiden alussa ja lopussa. Olen kutsunut näitä työtaisteluita surulakoiksi, sillä niissä surraan sitä, että puoti pannaan kiinni tai osa työkavereista saa potkut.

"Neuvottelutilanne ei ole helppo millään alalla"

Bergholm näkee terveydenhoitoalan ammattiliittojen esiintymisessä piirteitä, joista voisi päätellä niiden olevan valmistautumassa työtaisteluun.

– Tilanne on hyvin jännittävä, kun kuntatalous on heikossa jamassa. Eli työnantajalla ei ole heittää rahaa pöydän yli, ja vastaavasti työntekijäpuolella on aika syvä kiukkuisuus kiky-ratkaisuvuosista.

Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen toteaa puolestaan, että syksyn aikana esimerkiksi vientialoilla työehtosopimukset umpeutuvat. Periaatteessa tämä antaa mahdollisuuden lailliseen lakkoiluun.

– Tässä syksystä kesään saakka menee monilla aloilla sopimuksia umpeen, mutta vaikea lähteä ennakoimaan, että millä aloilla mahdollisesti lakkoillaan. Neuvottelutilanne ei ole millään alalla helppo, Kauhanen sanoo.