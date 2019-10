EU:n maahanmuuttoministerit arvioivat tänään yhteistyötä Turkin kanssa

Mihin Suomi sitoutuisi, jos se lähtisi mukaan mereltä pelastettujen turvapaikanhakijoiden auttamisjärjestelyyn? Siitä odotetaan lisätietoa tänään, kun EU-maiden sisäministerit käsittelevät väliaikaista siirtomekanismia Luxemburgissa.

Saksan, Ranskan, Italian ja Maltan odotetaan avaavan muille maille ehdotustaan, josta ne sopivat keskenään syyskuussa Maltalla.

Tarkoituksena on löytää väliaikainen ratkaisu, jolla Välimereltä pelastetut turvapaikanhakijat saataisiin ohjattua eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Mekanismi olisi käytössä alustavasti vain kuusi kuukautta, ja se perustuisi vapaaehtoisuuteen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

STT:n näkemästä neljän maan julistuksesta ei käy ilmi, kuinka monta turvapaikanhakijaa mukaan lähtevät maat sitoutuisivat ottamaan tai miten määrä laskettaisiin. Yleinen arvio on, että paperi on jätetty tarkoituksella väljäksi, jotta mahdollisimman moni maa osallistuisi järjestelyyn.

Suomi ei ole vielä päättänyt osallistumisestaan.

Itäinen Välimeri huutaa huomiota

Eniten siirtolaisia Eurooppaan saapuu tällä hetkellä Välimeren itäistä reittiä pitkin eli Turkista Kreikkaan. EU:n sisäministerit keskustelevat tänään tilanteesta ja yhteistyöstä Turkin kanssa.

Kreikka on lähettänyt muille EU-maille pyynnön ottaa suojiinsa 2 500 alaikäistä, yksin tullutta turvapaikanhakijaa pahasti kuormittuneilta saariltaan.

Turkista on saapunut merireittiä pitkin Kreikkaan tänä vuonna noin 36 000 siirtolaista, joista iso osa on Afganistanista ja Syyriasta.

Erityisasiantuntija Anu Aavamäki sisäministeriöstä kertoo, että Suomi ei tällä tietoa ole ottamassa lapsia Kreikan saarilta. Hallitus on päättänyt, että Suomi puheenjohtajamaana odottaa EU-maiden pääsevän sopuun väliaikaisesta siirtomekanismista ennen kuin uusiin siirtoihin ryhdytään.

Näin merkittävää maahanmuuttopainetta ei ole kohdistunut Kreikkaan sitten EU:n ja Turkin sopimuksen, joka solmittiin vuonna 2016. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on uhannut avata rajan siirtolaisille, jos maa ei saa lisää avustusta.

Kansalaisjärjestö Oxfamin mukaan tilanne on hälyttävä varsinkin Lesboksen Moria-leirillä, joka on tarkoitettu 3 100 ihmiselle, mutta johon on sijoitettu 13 000 tulijaa. Turvattoman leirin asukkaista 40 prosenttia on järjestön mukaan lapsia.

Viikko sitten leirillä syttyneessä tulipalossa yksi nainen kuoli ja useita loukkaantui sekasorrossa.