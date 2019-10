Kansanedustaja Sebastian Tynkkyselle sakot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Oulun käräjäoikeus on tuominnut kansanedustaja Sebastian Tynkkysen (ps.) sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomioon johtanut Facebook-päivitys käsitteli islamia ja terrorismia.

Käräjäoikeus langetti Tynkkyselle 50 päiväsakkoa, mikä hänen tuloillaan on 4 050 euroa. Syyttäjä vaati Tynkkyselle vähintään 60:tä päiväsakkoa.

Facebook-päivityksessä oli kuvia terrorististen iskujen tekijöistä. Tynkkysen kirjoittamassa kuvatekstissä sanotaan muun muassa: "heitä yhdistää yksi asia: he kaikki palvelevat Allahia".

Käräjäoikeuden tuomion mukaan päivityksessä solvataan ihmisryhmää ja sen sävy on voimakkaan yleistävä.

– Teksti on kohdistunut yleisesti islaminuskoa tunnustaviin, ja siinä yleistäen tosiasiassa väitetään islaminuskoa tunnustavia rikollisiksi. Tynkkysen päivityksessä näin ollen panetellaan tai solvataan islaminuskoa tunnustavaa ihmisryhmää, oikeus toteaa.

Käräjäoikeuden mukaan päivityksestä syntyy lukijalle käsitys, että islaminuskolla ja terrorismilla on selvä yhteys. Oikeus katsoo, että kirjoitus on osa Tynkkysen poliittista toimintaa, vaikka se onkin julkaistu henkilökohtaisella Facebook-sivulla.

– Poliittisilla puolueilla on oikeus julkisuudessa esittää käsityksiään maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista (...). Sananvapautta on kuitenkin käytettävä velvollisuuksien ja vastuiden mukaisesti. Olennaisen tärkeää on, että poliitikot välttävät julkisissa puheissaan ilmaisuja, jotka ovat omiaan ruokkimaan suvaitsemattomuutta, tuomiossa sanotaan.

Tynkkynen itse kiisti oikeudessa syyllistyneensä rikokseen. Hän myönsi kuitenkin laatineensa ja julkaisseensa kirjoituksen, jota hän luonnehti kannanotoksi lähiaikojen tapahtumiin ja poliittisiin keskusteluihin.

Tynkkynen julkaisi päivityksensä maaliskuussa 2016. Se on ollut luettavissa ainakin tammikuulle 2018 asti. Tynkkysen Facebook-kirjoituksilla on ollut yli 11 000 seuraajaa. Käräjäoikeus määräsi tuomioon johtaneen tekstin hävitettäväksi sekä Facebookista että muusta sosiaalisesta mediasta.

Päivityksen julkaisun aikoihin Tynkkynen toimi Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana. Sittemmin hänet on valittu Oulun kaupunginvaltuustoon ja eduskuntaan.

Tynkkynen on tuomittu muslimeita ja islaminuskoa koskeneista Facebook-kirjoituksistaan kerran aiemminkin. Tammikuussa 2017 Oulun käräjäoikeus tuomitsi hänet sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta. Tuolloin 50 päiväsakkoa toi maksettavaa 300 euroa. Hovioikeus ei myöntänyt Tynkkyselle jatkokäsittelylupaa. Korkein oikeus puolestaan hylkäsi hänen valituslupahakemuksensa, joka koski jatkokäsittelyluvan epäämistä.