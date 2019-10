Ranskan komissaariehdokas Sylvie Goulard tyrmättiin Euroopan parlamentissa – näpäytys presidentti Macronille

EU-parlamentin teollisuus- ja sisämarkkinoiden valiokunnat ovat tyrmänneet Ranskan komissaariehdokkaan Sylvie Goulardin äänin 29–82. Ranska saattaa joutua nyt vaihtamaan ehdokasta.

Goulardin valinta torjuttiin ensin valiokuntien koordinaattoreiden äänestyksessä, mitä seurasi tyrmäys valiokuntien jäseniltä.

Euroopan parlamentin nikottelu on suora näpäytys Ranskan presidentille Emmanuel Macronille, jonka luottonaisena Goulard tunnetaan. Sisämarkkinakomissaariksi ehdolla ollut Goulard joutui aiemmin eroamaan maan puolustusministerin paikalta avustajan palkkaukseen liittyneen skandaalin takia.

Samat epäselvyydet herättivät kysymyksiä vielä torstaina, kun Goulard kävi Euroopan parlamentin teollisuus- ja sisämarkkinoiden valiokuntien kuultavana. Hänet oli kutsuttu kuulemiseen toista kertaa, koska aiemmat vastaukset eivät tyydyttäneet meppejä.

Skandaalissa on kyse Euroopan parlamentin avustajapalkkion maksamisesta henkilölle, joka oli töissä kotimaassa. Sääntöjen mukaan tämä on kiellettyä, ja Goulard on maksanut 45 000 euroa takaisin Euroopan parlamentille. Kysymyksiä on herättänyt myös Goulardin toimiminen aiemmin asiantuntijana amerikkalaiselle ajatuspajalle.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen joutuu ottamaan parlamentin kannan vakavasti, koska hän tarvitsee vielä parlamentin tuen uudelle komissiolle.

Parlamentti äänestää komissiosta kokonaisuudessaan 23. lokakuuta, jolloin komissaarien rivin pitäisi olla suorassa.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö sanoo vihreiden ryhmän tiedotteessa, että Goulard ei onnistunut selventämään eettisiä kysymyksiä riittävästi.

– Komission pitää näyttää esimerkkiä eettisissä kysymyksissä ja suoraselkäisyydessä, jos haluamme rakentaa luottamusta eurooppalaiseen projektiin.

Goulard on jo kolmas komissaari, jonka parlamentti olisi valmis laittamaan vaihtoon. Aiemmin Unkari ja Romania ovat joutuneet nimeämään uudet ehdokkaat.