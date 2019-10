Hus tyrmää selvityksessään väitteet Uuden lastensairaalan ongelmista: Luvut näyttävät hyvältä

Husin selvityksen mukaan laatu, potilasturvallisuus, henkilöstömitoitus ja työkuormitus ovat sairaalassa hyvällä tasolla.

Yle kertoi syyskuun alkupuolella hoitajien työkuormasta, resurssipulasta sekä potilasturvallisuuden vaarantaneista tapauksista. Hus käynnisti tämän jälkeen sairaalan toiminnasta selvityksen, jossa on tähän mennessä kerätty toimintaa kuvaavat luvut.

– Viitteitä poikkeavasta tilanteesta ei näiden lukujen perusteella löydy, Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kommentoi tiedotteessa.

– Ylitöitä on ollut tavallista enemmän vuoden alussa, jolloin työtä on tehty uudessa toimintaympäristössä. Ylitöiden määrä on kuitenkin nyt tasaantunut.

Husin mukaan esimerkiksi irtisanoutumisia on Uudessa lastensairaalassa puolet vähemmän kuin muissa alueen yksiköissä.

– Helmi- ja huhtikuun välisenä aikana omasta tahdosta irtisanoutuneita oli tosin hiukan tavanomaista enemmän, mutta määrä on sen jälkeen tasaantunut. Viittaako tämä johonkin koettuun epäkohtaan, se selviää toivottavasti haastatteluissa, joita ryhdymme seuraavaksi tekemään, Mäkijärvi toteaa.

Hus jatkaa selvitystään haastattelemalla henkilökuntaa ja esimiehiä. Koko selvitys valmistuu myöhemmin tänä vuonna.

Hoitajien hätähuuto johti selvitykseen

Uuden lastensairaalan tilanne ja hoitajien hätähuuto sairaalasta nousi otsikoihin 9. syyskuuta esitetyn MOT-ohjelman myötä. Ohjelmassa sairaalan hoitajat ja potilaiden vanhemmat ilmaisivat huolensa muun muassa siitä, ettei lastensairaalassa ole riittävästi henkilökuntaa. Esimerkiksi vuodeosastoilla ei hoitajien mukaan riitä tarpeeksi vierihoitajia lapsille. Hoitajat myös sanoivat, että lapsipotilaita olisi jouduttu sitomaan sänkyyn hoitajapulan takia.

Hoitajat kertoivat myös itse rakennukseen liittyvistä ongelmista. Sairaalassa on esimerkiksi ollut vuoden aikana neljä vesivahinkoa ja tapahtunut vaaratilanteita.

Hus julkaisi tuolloin asiaan vastineen, jossa se kertoi ottavansa hoitajien huolen vakavasti. Osan ohjelmassa esitetyistä väitteistä Hus tyrmäsi jo vastineessaan. Esimerkiksi potilaita on Husin mukaan sidottu sänkyihin ainoastaan hoidollisista syistä, eikä hoitajapulan takia.