Ylinopeussakon ilmoittaminen kirjeitse virolaisille on tuonut lupaavia tuloksia

Ylinopeussakon ilmoittaminen Suomesta kirjeitse virolaisille on tuonut lupaavia tuloksia, arvioi poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein. Virolaisille alettiin tiedottaa Suomen kameravalvonnan ylinopeussakoista kirjeitse kesällä.

– Virossa myös media, poliisi ja some ovat välittäneet hyvin tietoa siitä, että Suomessa puututaan ylinopeuksiin ensin kirjeitse tiedottamalla, ja jos ei hoida asioita, voi päätyä etsintäkuulutetuksi.

Virolaisille on lähtenyt Pastersteinin mukaan tähän mennessä noin 470 kirjettä, joissa kerrotaan kameratolpan välähtäneen Suomessa sakon arvoisesti. Tapauksista noin 160 on saatu annetuksi tiedoksi, minkä lisäksi noin 40 on ilmoittanut tulevansa noutamaan saamansa sakon. Lisäksi 70 kirjettä lähti niin äskettäin, ettei niihin olisi vielä ehdittykään vastata.

– Loput noin 200 tapausta roikkuvat, eli ne vaativat vielä lisäkirjeitä. Vanhimmista tapauksista poliisi alkaa jossain vaiheessa kirjata etsintäkuulutuksia.

Etsintäkuulutus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että jos tapaukseen liittyvä ajoneuvo tavataan Suomen puolella, katsotaan, onko ajokissa sama kuljettaja kuin ylinopeuskameran kuvissa.

Kaasujalka jo keventynyt?

Pastersteinin mukaan voi ounastella, että virolaisten kaasujalka saattaa sakotuksen ilmoituskirjeiden vuoksi olla keventynyt Suomessa. Virolaisten autojen kuskeille meillä annettujen ylinopeussakkojen määrä on kääntynyt syksyllä laskuun.

– Vaikka kyse on lyhyen aikavälin alustavista tuloksista, lievään toiveikkuuteen virolaisten tulokset antavat aihetta, ylikomisario linjaa.

Sakottamisen perusteita Suomessa voi pitää erikoisina sikäli, että ulkomaalaiset eivät ole täällä autoillessaan keskenään samassa asemassa. Automaattivalvonnan sakkoja ja rikesakkoja määrätään vain virolaisille ja venäläisille ajokeille. Peltipoliisien muilla ulkomaalaisilla autoilla havaitsemista ylinopeuksista ei nykyjärjestelmällä sakoteta.

Venäläiset tunnollisia sakkojen maksajia

Venäläisten Suomessa saamat automaattivalvonnan ylinopeussakot on pyritty ilmoittamaan heille rajalla ennen kuin venäläisautot poistuvat Suomesta.

– Jos venäläinen auto tulee täällä ylinopeuskameran kuvaamaksi, lähetämme rekisterinumeron mahdollisimman nopeasti itärajalle Suomen rajavartioille. Kun auto sitten tulee rajalle ja automaattikameran kuvaan tallentunut kuljettaja löytyy autosta, sakko annetaan hänelle tiedoksi.

Kun huomioidaan muutkin kuin liikennesakot, Pastersteinin mukaan sekä venäläiset että virolaiset ovat tavanneet maksaa Suomessa saamansa sakot varsin tunnollisesti.

STT:n saamasta vuonna 2015 kootusta tilastosta ilmenee, että kaikkien Suomessa määrättyjen sakkojen perinnän onnistumisprosentti oli venäläisten osalta jopa yli 90. Hyvin tunnollisesti sakkonsa Suomeen maksoivat myös virolaiset. Jollekin voi tulla yllätyksenä, että kaikkien Suomen-sakkojen perintä onnistui selvästi huonommin ruotsalaisilta ja norjalaisilta.