Yön uutiskooste: USA lykkää kiinalaistuotteiden tullikorotuksia, Huuhkajat kohtaa Bosnia-Hertsegovinan

Osakekurssit nousivat heti ilmoituksen jälkeen.

Trump neuvotteli perjantaina Kiinan varapääministerin Liu Henin kanssa Washingtonissa. Tullikorotukset olisivat astuneet voimaan tiistaina. (Lähde: AFP)

Mainos alkaa

Mainos päättyy

USA:n joukot Syyriassa olivat vähällä joutua Turkin tulilinjalle

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan maan joukot Syyriassa joutuivat Turkin tykistötulen tielle. Kukaan yhdysvaltalaissotilaista ei haavoittunut.

Puolustusministeriö Pentagon kertoi, että Turkin ampuma ammus räjähti perjantai-iltana muutaman sadan metrin päässä Yhdysvaltain tukikohdasta Kobanin kaupungissa. Pentagonin mukaan Turkin tiedossa oli, että alueella on Yhdysvaltain joukkoja.

Yhdysvallat vastustaa Turkin hyökkäystä Syyriaan. (Lähde: AFP)

Ecuadorin protestijohtajat torjuvat neuvottelut presidentin kanssa

Ecuadorin polttoainemielenosoituksia johtava alkuperäiskansojen järjestö on torjunut presidentti Lenin Morenon ehdotuksen suorista neuvotteluista.

Moreno esitti aiemmin perjantaina neuvotteluja väkivaltaisten mielenosoitusten lopettamiseksi. Alkuperäiskansojen järjestö kuitenkin sanoi neuvottelevansa hallituksen kanssa vasta sitten, kun polttoaineiden tukiaiset lopettanut laki on kumottu.

Viisi ihmistä on kuollut ja satoja loukkaantunut viime viikolla alkaneissa mielenosoituksissa. Protestit alkoivat sen jälkeen, kun polttoaineen hinta yli kaksinkertaistui Morenon hallituksen poistettua polttoaineiden verotuet.

Moreno sanoi tv-puheessa, että väkivalta on saatava loppumaan. (Lähde: AFP)

USA:n kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri vaihtuu jälleen

Yhdysvaltain virkaatekevä kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Kevin McAleenan on jättänyt tehtävänsä. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta Twitterissä ja sanoi, että McAleenan haluaa nyt viettää aikaa perheensä kanssa ja siirtyä yksityiselle sektorille.

Trump kehui McAleenanin tehneen upeaa työtä.

McAleenan ehti toimia kotimaan turvallisuudesta vastaavana ministerinä vain puoli vuotta oltuaan sitä ennen Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvontaviraston johtaja. Hän korvasi huhtikuussa Kirstjen Nielsenin, joka erosi tehtävästä jouduttuaan toistuvasti Trumpin kritiikin kohteeksi. (Lähde: AFP)

Joka neljäs suomalainen hyväksyy rasististen termien käytön julkisessa keskustelussa

Joka neljäs suomalainen hyväksyy tiettyjen rasististen termien käytön yhteiskunnallisessa keskustelussa, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus.

Säätiö selvitti kyselyllä yli 20 termin sopivuutta. Termit rättipää, ryssä ja neekeri hyväksyi täysin tai jokseenkin 25–30 prosenttia vastaajista. Kaksi kolmasosaa tuomitsi kyseiset termit.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS, ja siihen vastasi yli tuhat suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä.

HS: Migri vähentää väkeään, uhkana myös lomautukset

Maahanmuuttovirasto (Migri) vähentää jopa yli kymmenen prosenttia henkilöstöstään vuoden loppuun mennessä, kertoo Helsingin Sanomat. Uhkana ovat myös koko henkilöstöä koskevat lomautukset vielä ennen joulua.

Migri on antanut henkilöstölleen varoituksen tilanteesta sisäisellä tiedotteella.

Ylijohtaja Jaana Vuorion mukaan ketään ei irtisanota, vaan vähennykset hoidetaan jättämällä määräaikaisia työsuhteita jatkamatta. Yt:t alkavat myöhemmin syksyllä, jos lomautukset ovat edessä.

Migrissä työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin tuhat työntekijää. Vuorion mukaan vuodenvaihteessa määrän on oltava noin 900.

Peltipoliisien sakkojen ilmoittaminen kirjeitse virolaisille on tuonut lupaavia tuloksia

Ylinopeussakon ilmoittaminen Suomesta kirjeitse virolaisille on tuonut lupaavia tuloksia, arvioi poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein. Virolaisille alettiin tiedottaa Suomen kameravalvonnan ylinopeussakoista kirjeitse kesällä.

Ylikomisarion mukaan virolaisten kaasujalka saattaa ilmoituskirjeiden vuoksi olla keventynyt Suomessa. Virolaisten autojen kuskien ylinopeussakkojen määrä on kääntynyt täällä laskuun syksyllä.

Virolaisille on lähtenyt tähän mennessä noin 470 ilmoituskirjettä. Näistä noin 200 tapausta vaatii Pastersteinin mukaan vielä lisätoimia, joista järein on etsintäkuulutus.

Hirvijahti laajenee tänään täyteen mittaansa

Hirven varsinainen metsästysaika alkaa tänään. Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella alkaa metsästyskauden toinen jakso hirvien kiimarauhoituksen jälkeen, ja muualla Suomessa myös muut metsästystavat kuin jahtimetsästys ovat sallittuja tästä päivästä alkaen.

Suomen riistakeskuksen mukaan syksyn ja talven jahdeissa on käytössä reilut 50 000 hirven ja vajaat 59 000 valkohäntäpeuran pyyntilupaa.

Pyyntilupia myönnettiin noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Suurin osa vähennyksistä tapahtui Pohjois-Suomessa.

Tshekki yllätti Englannin EM-karsinnoissa

Tshekki on ottanut yllätysvoiton Englannista jalkapallon EM-karsinnoissa. Tshekki nousi kotonaan Prahassa tappioasemasta 2–1-voittoon.

Tappio on Englannin ensimmäinen EM- tai MM-karsinnoissa sitten vuoden 2009.

Näissä karsinnoissa Englanti oli voittanut kaikki ottelunsa ennen tätä, ja voitto olisi varmistanut joukkueen paikan ensi vuoden EM-turnauksessa. Nyt Englanti joutuu vielä tekemään töitä EM-paikan eteen, vaikka johtaakin yhä lohkoa.

Harry Kane vei Englannin johtoon pilkulta jo viidennellä peliminuutilla. Jakub Brabec tasoitti pian ja Zdenek Ondrasek teki Tshekin voittomaalin 85. minuutilla.

Huuhkajat kohtaa EM-karsinnoissa Bosnia-Hertsegovinan

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat pelaa tänään EM-karsinnoissa vierasottelun Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Peli alkaa Zenicassa Suomen aikaa kello 19.

Suomen tilanne J-karsintalohkossa on hyvä, sillä joukkue on Italian takana toisena. Markku Kanervan valmentamalla Suomella on koossa 12 pistettä, kun Bosnia-Hertsegovina on seitsemällä pisteellään neljäntenä.

Lohkon kaksi parasta etenee ensi kesän EM-kisoihin. Suomen karsintaurakka jatkuu lauantain ottelun jälkeen tiiviinä, sillä joukkue kohtaa tiistaina Turussa Armenian. Kaksi päätösotteluaan Huuhkajat pelaa marraskuussa.