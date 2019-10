Yön uutiskooste: Syysloman Turkin-matkat on myyty loppuun, mies kuoli traktorin ulosajossa Somerolla

Suuret matkanjärjestäjät eivät ole tehneet muutoksia Turkin-matkoihinsa Turkin hyökättyä Syyriaan tällä viikolla. Syyslomaviikon matkat on jo pitkälti loppuunmyyty.

Aurinkomatkat, Tui Finland ja Tjäreborg kertovat STT:lle jatkavansa matkojen järjestämistä normaaliin tapaan lomakauden loppuun saakka. Matkanjärjestäjät vakuuttavat, että lomakohteissa on tällä hetkellä rauhallista, mutta tilannetta seurataan jatkuvasti.

Myös Finnairin viestinnästä kerrotaan, että Finnair jatkaa lentoja Turkkiin normaalisti. Viikon aikana Turkkiin lentää yli 1 500 Finnairin matkustajaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Unkarissa äänestetään paikallisvaaleissa, oppositio on lyönyt hynttyitä yhteen

Unkarissa valitaan tänään paikallisvaaleissa niin pormestarit kuin muutkin paikallistason päättäjät seuraaviksi viideksi vuodeksi. Viime vuosina oppositiopuolueet eivät ole juuri onnistuneet horjuttamaan oikeistopopulistisen Fidesz-puolueen valtaa, mutta nyt riitaiset puolueet ovat joillakin alueilla kyenneet sopimaan yhteisistä ehdokkaista.

Pääkaupungissa Budapestissa "kapinaliikkeen" keulakuva on 44-vuotias Gergely Karacsony, joka voitti oppositiopuolueiden järjestämän esivalinnan yhteisestä pormestariehdokkaasta. Karacsonyn tavoitteena on päihittää Budapestin istuva pormestari Istvan Tarlos, jolla on pääministeri Viktor Orbanin tuki.

Hallitsevat konservatiivit ennakkosuosikkeja Puolan vaaleissa

Puolassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joiden ehdoton ennakkosuosikki on hallitseva Laki ja oikeus -puolue. Mielipidekyselyt ovat luvanneet kansallismieliselle ja konservatiivisia arvoja korostavalle puolueelle reilusti yli 40 prosentin äänisaalista.

Puolueella on jo entuudestaan hallussa yli puolet parlamentin alahuoneen paikoista. Puolueen enemmistöasema saattaa hyvästä äänisaaliista huolimatta olla vaarassa, jos pienemmät oppositiopuolueet selviytyvät äänikynnyksen yli parlamenttiin.

Äänestys Puolassa alkaa aamukahdeksalta ja päättyy iltakymmeneltä Suomen aikaa.

Ecuadorin presidentti määräsi Quitoon ulkonaliikkumiskiellon - levottomuudet jatkuvat silti

Ecuadorin presidentti Lenin Moreno on määrännyt pääkaupunki Quitoon ja sen ympäristöön ulkonaliikkumiskiellon. Moreno komensi armeijan pitämään järjestystä pääkaupungissa, jossa on ollut jo puolentoista viikon ajan väkivaltaisiksi äityneitä mielenosoituksia polttoaineiden hinnankorotuksia vastaan.

Aiemmin päivällä mielenosoituksia johtava alkuperäiskansojen järjestö suostui presidentti Morenon tarjoukseen suorista neuvotteluista. Mielenosoitukset jatkuivat siitä huolimatta.

Ulkonaliikkumiskiellon voimaantulon jälkeen mielenosoittajat tunkeutuivat Quitossa tv-studioon ja sanomalehden toimitukseen. (Lähde: AFP)

Japanissa taifuuni Hagibis vaatinut neljä kuolonuhria, 17 kateissa

Japanissa ainakin neljä ihmistä on kuollut ja 17 on kateissa voimakkaan taifuuni Hagibisin jäljiltä. Pelastustyöt olivat sunnuntaiaamuna täydessä käynnissä ihmisten pelastamiseksi tulvien keskeltä.

Yleisradioyhtiö NHK:n mukaan ainakin 99 ihmistä on loukkaantunut. Kadonneista moni oli joutunut tulvavesien vietäväksi.

Hagibis rantautui Japanin pääsaaren Honshun itärannikolle lauantai-iltana seitsemältä paikallista aikaa. Tunteja jatkunut kaatosade aiheutti laajoilla alueilla tulvia ja maanvyöryjä.

Sunnuntaiaamuun mennessä myrsky oli heikentynyt ja palannut merelle.

Mies kuoli traktorin ulosajossa Somerolla

Mies kuoli myöhään lauantaina Somerolla Varsinais-Suomessa, kun traktori ajautui ojaan Vesanojantiellä. Traktorin kyydissä oli kaksi miestä, joista toinen kuoli tapahtumapaikalle.

Onnettomuus tapahtui kello 23:n jälkeen parikymmentä kilometriä Someron keskustasta itään.

Poliisilla on onnettomuuden selvittely vielä kesken, eikä se tiedota asiasta tällä hetkellä enempää.

Granlund osui, Nashville hävisi kiristä huolimatta

Mikael Granlund on onnistunut maalinteossa Nashville Predatorsin tappiossa jääkiekon NHL:ssä. Nashville nousi kolmen maalin takaa tasoihin Los Angeles Kingsiä vastaan, mutta taipui lopulta 4–7-tappioon.

Granlund teki Nashvillen 1–0-maalin avauserässä rannelaukauksella pienestä kulmasta, minkä jälkeen Los Angeles teki neljä maalia putkeen. Osuma oli Granlundille kauden toinen.

Nashville lähti päätöserään 1–4-tappioasemasta, mutta nousi rinnalle. Alex Iafallo teki kuitenkin Los Angelesin voittomaalin viimeisen minuutin alussa, minkä jälkeen kotijoukkue osui vielä kahdesti.

Juuse Saros torjui Nashvillen maalilla 30 laukausta.

Kaisa Sali päätti uransa kuudenteen sijaan Havaijin Ironmanissa

Kaisa Sali on sijoittunut kuudenneksi triathlonin Ironman-sarjan MM-kilpailussa Havaijilla. Ammattilaisuransa päättänyt 38-vuotias Sali selvitti matkan aikaan 8.55.33.

Sali oli Havaijilla viime vuonna seitsemäs ja sitä ennen kaksi kertaa viides.

Ironmanin täysmatka koostuu 3,8 kilometrin uinnista, 180 kilometrin pyöräilystä ja maratonjuoksusta.

Naisten maailmanmestaruuden otti Saksan Anne Haug ajalla 8.40.10. Miesten kisan voitti Saksan Jan Frodeno ajalla 7.51.13.

Italia varmisti EM-paikan kaatamalla Kreikan

Italia on varmistanut paikkansa ensi vuoden jalkapallon EM-turnauksessa. Suomen kanssa samassa lohkossa pelaava Italia sinetöi kisapaikan kaatamalla Kreikan kotonaan Roomassa 2–0.

Viime vuoden MM-kisoista rannalle jäänyt Italia on voittanut EM-karsinnoissa kaikki seitsemän otteluaan ja voittaa varmuudella J-lohkon.

Armenia puolestaan jäi 1–1-tasapeliin Liechtensteinin vieraana. Voitto olisi nostanut Armenian tasapisteisiin lohkokakkosena olevan Suomen kanssa. Nyt Armenia ja Bosnia-Hertsegovina vaanivat kahden pisteen päässä Huuhkajista.

Juuso Väisänen otti aerobicin MM-hopeaa

Juuso Väisänen on saavuttanut MM-hopeaa aerobicissa. Väisänen sijoittui toiseksi lauantai-illan MM-finaalissa Leidenissä Hollannissa.

Välierien jälkeen hämeenlinnalainen Väisänen oli kärjessä, mutta finaalissa Belgian Jeremy Delmotten nousi hänen ohitseen maailmanmestariksi.

Väisänen on nelinkertainen Euroopan mestari ja sai nyt kymmenennen MM-mitalinsa. Maailmanmestaruus häneltä edelleen puuttuu.