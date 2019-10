MV-julkaisun hovioikeuskäsittelyssä mitataan syyttäjän mukaan sananvapauden rajoja – "Sitä mitä median nimissä on sallittua tehdä"

MV-julkaisua koskeva hovioikeudenkäynti alkoi tänään Helsingissä julkaisun perustajan Ilja Janitskinin epäiltyjen törkeiden kunnianloukkausten ja tekijänoikeusrikosten käsittelyllä.

Istunnon aluksi aluesyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen veti yhteen, mistä hänen mukaansa oikeudenkäynnissä on kysymys.

– Nythän tilanne on se, että tämä oikeudenkäynti liittyy ajankohtaiseen ja merkittävään ilmiöön. Mitataan sananvapauden rajoja, mitataan sitä mitä median nimissä ylipäätään on sallittua tehdä. Yhdistävä tekijä tässä jutussa on MV-lehti-niminen verkkojulkaisu, joka on Espanjassa vuonna 2014 perustettu suomenkielinen niin sanottu vastamediasivusto, Hämäläinen sanoi.

Hänen mukaansa yhdistävä tekijä monipolvisessa kaksiviikkoisessa oikeudenkäynnissä on MV-julkaisu. Julkaisussa on hänen mukaansa käytetty muualta kopioituja artikkeleita, kirjoituksissa ei ole aina tarkistettu faktoja.

– (Sivustolla on julkaistu) paljon asioita, jotka kohdistuvat kirjoitusten kohteena olevien ihmisten yksityiselämään, Hämäläinen sanoi.

Hovioikeudessa istuvat syytetyn penkillä myös toinen henkilö ja Venäjä-yhteyksistään tunnettu Johan Bäckman. Bäckman tuomittiin käräjillä vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen muun muassa Venäjän informaatiovaikuttamista tutkineen toimittajan vainoamisesta.

Janitskin ei ole paikalla istunnossa terveyssyiden takia, ja Bäckmanin osuutta aletaan käsitellä vasta viikon päästä.

Puolustus: Janitskin ei ole ollut vastuussa julkaisunsa sisällöstä

Käräjillä Janitskin tuomittiin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen yhteensä 16:sta eri teosta. Käräjäoikeuden mukaan Janitskin valjasti verkkojulkaisunsa asiattoman ja useiden ihmisten kunniaa loukkaavan keskustelun julkaisupaikaksi.

Janitskinin mukaan hänet on tuomittu rikoksista, joihin hän ei ole syyllistynyt, ja tuomittu rangaistus on kohtuuttoman ankara syyksiluettuihin tekoihin nähden. Hovioikeuteen tuomiosta valittaneen Janitskinin puolustuksen pääteesi on se, että hän ei ole ollut vastuussa julkaisun sisällöstä.

– MV:n verkkojulkaisu on perustettu syksyllä 2014. Se on Janitskinin perustama. Hän on lähtenyt julkaisua harrastuspohjalta käyttämään. On kirjoittanut kritiikkiä erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan. Julkaisun nimi on ollut alun perin Mitä Vittua. Jo tämä nimi kertoo mielestäni sen, että kovinkaan vakavasti otettavasta kirjoittelusta ei ole ollut kyse, Janitskinin asianajaja Anu Koivu sanoi oikeudessa.

Koivun mukaan julkaisun kirjoittajilla on ollut vapaa julkaisuoikeus, eikä Janitskin ole voinut kontrolloida julkaisuja.

– Jokainen vastaa omasta kirjoittelustaan, ajatus on ollut vähän samanlainen kuin Facebook-julkaisussa. Janitskin on jossain vaiheessa lähinnä humoristisesti kutsunut itseään julkaisun päätoimittajaksi. Julkaisun omistaja on ollut espanjalainen yritys ja yrityksen omistaja on ollut Ilja Janitskin. Toiminta ei rinnastu vastaavan toimittajan asemaan, Koivu perusteli.

Käräjäoikeus katsoi, että Janitskin oli vuodesta 2014 ainakin tammikuuhun 2018 verkkojulkaisujen omistaja, päätoimittaja, vastaava toimittaja sekä sisällöistä vastannut henkilö. Oikeuden mukaan Janitskin oli viime kädessä päättänyt kaikesta verkkojulkaisuissa julkaistusta ja levitetystä aineistosta.