Rakennusalan poikkeuksellisen suuresta petosvyyhdistä syytteet 16 ihmiselle – käräjäkäsittelyyn päästään vasta vuoden päästä

Rakennusalan poikkeuksellisen suuresta harmaan talouden rikosvyyhdistä on nostettu syytteet. Syytteen sai yhteensä 16 ihmistä, syyttäjä Vilhelm Nordström kertoi STT:lle torstaina.

Keskusrikospoliisi (KRP) tiedotti tutkinnasta ensimmäisen kerran vuonna 2015. Sen mukaan juttu on suurimpia harmaan talouden vyyhtejä Suomessa vuosikymmeneen.

Tutkinnan keskiössä oli kaksi pääkaupunkiseudulla toiminutta rakennusalan yritystä, jotka olivat KRP:n mukaan jättäneet vuosina 2013–2015 kaikki verot ja eläkevakuutusmaksut maksamatta. KRP on laskenut, että verovahinko oli noin 4,6 miljoonaa euroa ja työeläkevakuutusmaksuja jätettiin maksamatta 1,3 miljoonan euron edestä.

KRP:n mukaan yritysten palveluksessa työskenteli vuosina 2013–2015 pimeästi lähes 700 ihmistä, joista suurin osa oli Virosta ja muualta Baltiasta. Palkkoja on epäilty maksetun pimeänä yli kuusi miljoonaa euroa.

Toisin kuin monissa aiemmissa tapauksissa, kaikkea ei maksettu käteisellä. KRP:n mukaan osa työntekijöistä sai tekaistuja palkkalaskelmia, joissa verot ja eläkemaksut olivat mukana vaikkei niitä todellisuudessa maksettukaan.

Molemmat yritykset lopetettiin konkurssimenettelyllä vuosien 2016–2017 paikkeilla.

Neljä pääsyytettyä

Syytteet koskevat muun muassa törkeitä veropetoksia, törkeitä työeläkevakuutusmaksupetoksia sekä törkeitä kirjanpitorikoksia. Nordströmin mukaan jutussa on neljä pääsyytettyä.

– He ovat olleet näissä yrityksissä joko muodollisessa tai tosiasiallisessa vastuuasemassa. He ovat suomalaisia tai Suomessa pitkään oleskelleita henkilöitä, hän sanoi.

KRP on aiemmin kertonut, että neljästä pääepäillystä kolme on suomalaisia ja yksi virolainen.

Rikoskokonaisuuden käsittely alkaa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa vasta ensi vuoden syksynä. Käräjäkäsittelyn on määrä alkaa syyskuun alussa ja jatkua lokakuun puolelle.

Poliisi on myös epäillyt, että rakennustoiminnan jätteitä on viety luvattomasti Viroon. Ympäristörikoshaara on ollut arvioitavana toisella syyttäjällä, jota STT ei torstaina tavoittanut.