Perhepolitiikka pinnalla myös eduskunnan kyselytunnilla – Slunga-Poutsalo ihmettelee, miksi lapsilisää nostetaan vasta neljännen lapsen kohdalla

Eduskunnan kyselytunnilla on noussut esille alhainen syntyvyys ja lapsiperheiden tilanne. Keskustalle kyselytunnin aihe lienee mieleinen, sillä keskustan eduskuntaryhmä julkaisi aiemmin aamupäivällä keskustelualoitteen lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamiseksi. Keskustan eduskuntaryhmä haluaa käydä eduskunnassa ajankohtaiskeskustelun lapsi- ja perhemyönteisen Suomen rakentamisesta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo kritisoi kyselytunnilla hallitusta siitä, että se korottaa lapsilisää vasta neljännen lapsen kohdalla. Hän kysyi, eikö lapsilisää kannattaisi korottaa ensimmäisen lapsen kohdalla.

Slunga-Poutsalo huomautti, että juuri ensimmäisen lapsen kohdalla kuluja tulee monien uusien hankintojen takia. Hän sanoi perussuomalaisten kannattavan lapsivähennyksen voimaantuloa.

Ministeri Kulmuni: Lapsiperheköyhyys surullinen asia

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi vastauksessaan, että asia kuuluu poissaolevalle sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) tontille. Kiuru totesi lyhyesti, että toimeentulohuolet koskevat kaikkia perheitä, mutta erityisesti niillä, joilla on monta lasta.

Keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoi, että lapsiperheköyhyys on surullinen ja ikävä asia, ja että hallitus tekee töitä sen poistamiseksi. Kulmunin mukaan lapsivähennyksestä on aikaisemmin keskusteltu, ja valtiovarainvaliokunta otti silloin kantaa, että se on teknisesti hankala toteuttaa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra puolestaan kritisoi sitä, että lasten hankintaa pelotellaan ilmastovaikutuksilla.