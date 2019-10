Nordean analyytikko brexit-sovusta: Epävarmuus markkinoilla jatkuu

Epävarmuus markkinoilla jatkuu edelleen Britannian ja EU:n brexit-sovusta huolimatta, sanoo Nordean analyytikko Kristian Nummelin. Brexit-neuvotteluissa viime päivinä tapahtunut kehitys otettiin hänen mukaansa kuitenkin suhteellisen myönteisesti vastaan.

– Tässä jo muutamana päivänä punta on vahvistunut, mikä kertoo siitä, että markkinat tykkäävät tästä (kehityssuunnasta). Mutta itse asiassa juuri tänään punta on liikkunut vähän heikommaksi.

– Se kertoo osittain siitä, että vaikka sopimus saatiin aikaan, niin markkinat edelleen epäilevät sitä, saadaanko sopimus oikeasti läpi brittiparlamentissa.

Nummelin arvioi, että jos sopimus ei mene läpi Britannian parlamentissa, odottavat markkinat todennäköisesti uusia vaaleja maahan, mikä lisää epävarmuutta.

– Uusien vaalien mahdollisuus aiheuttaa epävarmuutta, mistä markkinat eivät tietysti tykkää. Tämä on haastava tilanne, ja kuten brexitissä on jo totuttu, ei mikään ole selvää ennen kuin kaikki ratkeaa.

Markkinoita on jo pitkään painanut epävarmuus siitä, millä ehdoilla brexit toteutuu. Nummelinin mukaan eniten on pelottanut se vaihtoehto, että ero toteutuu ilman sopimusta. Epävarmuus on rajoittanut investointeja erityisesti Britanniassa.

– Yrityksillä ei ole ollut intoa lähteä (investoimaan), kun eivät ole tienneet, miten brexitissä käy. Se on painanut taloutta jo nyt ilman, että brexit on edes varsinaisesti tapahtunut. Ja tietysti euroalueelle sillä on ollut samantyyppisiä vaikutuksia.

Punta vahvistui ja luisui

Punta vahvistui voimakkaasti torstaina heti sen jälkeen, kun Euroopan unioni ja Britannia pääsivät alustavaan sopuun brexitistä. Punnan arvo kävi sopuilmoituksen jälkeen korkeimmillaan viiteen kuukauteen, ja euro heikentyi hetkellisesti alle 0,86 puntaan.

Päivän mittaan punta lähti kuitenkin luisuun, kun sijoittajat alkoivat yhä enemmän huolestua siitä, ettei uusi brexit-sopimus saisi brittiparlamentin hyväksyntää. Torstaina alkuillasta yhdellä eurolla sai noin 0,865 puntaa. Lopulta punta jopa heikkeni hieman euroon nähden päivän aikana.

Euroopan osakemarkkinoilla brexit-sopimus otettiin myönteisesti vastaan, mutta kurssinousu hupeni pörssipäivän loppua kohden. Helsingin pörssin yleisindeksi päätyi torstaina 0,4 prosenttia plussalle.