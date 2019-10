Yön uutiskooste: Suomi ehdottaa EU:n maatalousrahojen rajun leikkauksen loiventamista, raju tulitaistelu seisautti meksikolaiskaupungin

Suomen esittelemä pohjapaperi EU:n tulevien vuosien rahankäytöstä on saanut jäsenmaista kovaa kritiikkiä. Keskustelua jatketaan perjantaina EU-huippukokouksessa, jossa pääministeri Antti Rinne (sd.) esittelee puheenjohtajamaan pohjapaperin.

STT:n tietojen mukaan Suomi tuo päämiesten pöytään paperin, jossa esitetään maatalousrahoihin esitetyn leikkauksen kohtuullistamista.

Jäsenmaiden tuntoja viime viikkoina kuunnellut Suomi esittää seitsemän vuoden rahoituskehyksen suuruudeksi 1,03–1,08 prosenttia bruttokansantulosta. Ehdotuksellaan Suomi kallistuu tiukan budjetin linjalle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Komissio on esittänyt noin 1,1 prosenttia.

Lumi- tai räntäsateet heikentävät ajokeliä maan keskiosassa ja pohjoisessa

Ajokeli on tänään huono osassa maata räntä- tai lumisateen vuoksi, varoittaa Ilmatieteen laitos. Huonon ajokelin varoitus on voimassa aamukahdeksaan asti Pohjois-Savossa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.

Aamupäivästä ajokeli on puolestaan heikentymässä maan pohjoisosassa. Mahdollisesti vaarallisen ajokelin varoitus koskee Kolaria, Muoniota, Kittilää, Sodankylää, Pelkosenniemeä, Savukoskea, Enontekiötä, Inaria ja Utsjokea. Huonon ajokelin on ennustettu jatkuvan alueilla lauantaiaamuun asti.

Maaseudun Tulevaisuus: Enemmistö ei karsisi lihaa ja maitoa koulujen ja päiväkotien ruokalistoilta

Vähemmistö suomalaisista on valmis rajoittamaan lihan ja maidon osuutta julkisessa ruokailussa. Maaseudun Tulevaisuuden teettämässä kyselyssä noin 60 prosenttia vastaajista vastusti lihan ja maidon vähentämistä ilmastosyistä esimerkiksi koulu- tai päiväkotiruokailussa.

Lehti kertoo, että kaupunkilaisten ja maaseudulla asuvien näkemyksissä on selvät erot.

Pääkaupunkiseudulla niukasti yli puolet vastusti lihan ja maidon vähentämistä ruokalistoilta, kun taas maaseutumaisissa kunnissa vastustajia oli yli 70 prosenttia vastaajista.

Kyselyn toteutti tässä kuussa Kantar TNS Agri. Vastaajia oli 1 100.

Uutissuomalainen: Lähestymiskieltoja määrättiin ennätysvähän

Lähestymiskieltoja määrättiin viime vuonna vähemmän kuin koskaan vuonna 2005 alkaneena tilastointiaikana, kertoo Uutissuomalainen.

Vuonna 2018 lähestymiskieltoja määrättiin 1 300. Enimmillään niitä määrättiin 2 152 vuonna 2005.

Yhtenä syynä määrän laskulle pidetään sitä, että vuodesta 2016 lähtien lähestymiskieltohakemuksesta on joutunut maksamaan 260 euroa, jos hakemus on hylätty.

Asiantuntijat ovat kritisoineet lähestymiskieltojen määrää alhaiseksi.

Yhdysvaltain erityisedustaja: Turkki on luvannut Yhdysvalloille, ettei ole Syyriassa pitkään

Turkki on luvannut Yhdysvalloille, että sen suunnittelema turva-alue Pohjois-Syyriassa on lyhytaikainen ratkaisu, kertoo Yhdysvaltain Syyrian-erityisedustaja James Jeffrey.

Turkki ja Yhdysvallat sopivat torstaina viiden päivän tulitauosta Pohjois-Syyriassa. Osana sopimusta kurdien YPG-järjestön taistelijat poistuvat alueilta, jonne Turkki on suunnittelemassa turva-aluettaan.

Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen mukaan vetäytyminen on jo aloitettu. Jeffreyn mukaan YPG-joukot eivät ole tyytyväisiä lähtöön, mutta Yhdysvallat tekee parhaansa heidän houkuttelemisekseen. (Lähde: AFP)

Valkoinen talo myönsi Trumpin yrittäneen saada Ukrainalta poliittista hyötyä sotilasapua vastaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yritti saada Ukrainalta poliittista hyötyä sotilasapua vastaan, vahvisti Valkoisen talon virkaa tekevä kansliapäällikkö Mick Mulvaney torstaina paikallista aikaa.

Mulvaneyn mukaan Trump oli heinäkuussa pidättänyt sotilasapua ja yrittänyt näin saada Ukrainaa tutkimaan väitteitä, joiden mukaan demokraattipuolueen kansallinen komitea olisi piilottanut tietokoneserverin Ukrainaan.

Mulvaney yritti muutamaa tuntia myöhemmin perua puheitaan. Tästä huolimatta aiemmat puheet tukevat Trumpin vastaiseen virkarikostutkintaan liittyviä väitteitä, joiden mukaan Trump olisi hyväksikäyttänyt asemaansa poliittisen hyödyn saamiseksi. (Lähde: AFP)

Trumpin hallinnossa viuhuu jälleen ovi - nyt lähtee Ukraina-skandaaliin sekaantunut energiaministeri Rick Perry

Yhdysvalloissa jälleen yksi presidentti Donald Trumpin hallinnon jäsen jättää tehtävänsä. Trump kertoi energiaministeri Rick Perryn eroavan pestistään.

Entinen Texasin kuvernööri Perry oli yksi harvoja Trumpin hallinnon merkittäviä jäseniä, joka oli toiminut tehtävässään koko presidenttikauden ajan.

69-vuotias Perry on viime päivinä imaistu mukaan Trumpin Ukraina-skandaaliin. Perry kertoi haastattelussa olleensa Trumpin käskystä yhteydessä presidentin henkilökohtaiseen asianajajaan Rudy Giulianiin Ukraina-asioihin liittyen.

Trump sanoi Perryn tehneen hienoa työtä energiaministerinä. (Lähde: AFP)

Media: Raju tulitaistelu seisautti meksikolaiskaupungin - liittyy huumeparoni El Chapon poikaan

Meksikossa raskaasti aseistetut miehet kävivät torstaina paikallista aikaa rajun tulitaistelun maan turvallisuusjoukkojen kanssa Sinaloan osavaltiossa.

Paikallisen televisiokanava Milenion mukaan tulitaistelu olisi liittynyt yhdysvaltalaisvankilassa tuomiota istuvan huumeparoni Joaquin "El Chapo" Guzmanin pojan pidätykseen. Toiset medialähteet taas kertovat yhden Guzmanin pojista tulleen surmatuksi.

Tulitaistelu käytiin Guzmanin kotiosavaltion pääkaupungissa Culiacanissa. Paikalla olleet uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat raskaan tulenvaihdon seisauttaneen 750 000 asukkaan kaupungin totaalisesti. (Lähde: AFP)

New Yorkin kaupunki aikoo sulkea pahamaineisen Rikers Islandin vankilan

New Yorkin kaupunki aikoo sulkea pahamaineisen Rikers Islandin -vankilan.

New Yorkin kaupunginvaltuusto hyväksyi torstaina paikallista aikaa pormestari Bill de Blasion 8,7 miljardia dollaria maksavan suunnitelman vankilan sulkemiseksi.

Vankilan on määrä sulkea ovensa vuonna 2026, jonka jälkeen se korvattaisiin neljällä pienemmällä laitoksella.

Rikers on yksi Yhdysvaltain tunnetuimmista vankiloista ja sen seinien sisällä ovat tuomioitaan istuneet muun muassa Sex Pistolsin Sid Vicious, räppäri Tupac Shakur sekä Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n entinen pääjohtaja Dominique Strauss-Kahn. (Lähde: AFP)

Saudi-Arabian jättimäinen öljy-yhtiö lykkää odotettua osakeantiaan

Saudi-Arabian valtiollinen öljy-yhtiö Saudi Aramco aikoo lykätä listautumisantiaan, kertoo uutistoimisto AFP:n lähde.

Aramcon osakeantia oli kaavailtu ensi viikolle. Annin lykkääminen voi siirtää yhtiön listautumisen ensi vuoden puolelle. Lykkäämisen syyksi arvioidaan syyskuisia iskuja Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksille.

Aramcon listautumista on odotettu mielenkiinnolla, sillä yhtiön arvoksi on arvioitu 1,5–2 biljoonaa dollaria, mikä tekisi siitä maailman selvästi suurimman yhtiön.

Saudi-Arabian johto on suunnitellut öljyjätin listaamista jo pitkään. (Lähde: AFP)

Armia laukoi kauden neljännen maalinsa Montrealin murskavoitossa

Joel Armia onnistui maalinteossa Montreal Canadiensin ottaessa murskavoiton jääkiekon NHL:ssä. Montreal kaatoi Minnesota Wildin kotonaan 4–0.

Montreal teki heti avauserässä kolme maalia, joista yhden laukoi Armia ylivoimalla. Maali oli suomalaiselle kauden neljäs.

New York Rangersin Kaapo Kakko jäi ilman tehopisteitä, kun hänen joukkueensa hävisi paikalliskamppailussa New Jersey Devilsille 2–5. Ottelu oli siitä huomionarvoinen, että New Jerseyssä pelaava NHL:n tämän kesän ykkösvaraus Jack Hughes kirjasi NHL-uransa ensimmäisen syöttöpisteen.