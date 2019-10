Yläkouluun menevistä tytöistä 70 prosenttia saanut papilloomarokotteen – paikalliset erot suuria

Suomessa yläkouluun menevistä tytöistä noin 70 prosenttia on saanut papilloomarokotteen, ilmenee rokotusrekisteristä. Papilloomavirus eli HPV aiheuttaa useita eri syöpiä, ja paras keino suojautua tartunnalta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan rokote.

Rokotuskattavuus papilloomaa vastaan vaihtelee hyvin selvästi eri kuntien välillä. Esimerkiksi Naantalissa, Siilinjärvellä ja Hangossa yhdeksän kymmenestä tytöstä on saanut HPV-rokotteen. Heikoin rokotuskattavuus on Pohjanlahden rannikolla. Raahessa, Pietarsaaressa ja Porissa tytöistä alle puolet on rokotettu.

Suurista kaupungeista korkein rokotuskattavuus on Vantaalla, missä HPV-rokotteen on saanut 75 prosenttia vuonna 2006 syntyneistä tytöistä. Suurista kaupungeista alhaisin kattavuus on ollut jo pitkään Oulussa, missä on rokotettu noin 65 prosenttia ikäluokan tytöistä.

Maakunnista Pohjois-Savossa HPV-rokotteen saa yli neljä viidesosaa tytöistä, kun Pohjanmaalla osuus on vain hieman yli puolet.

Rokotus tulossa myös pojille ensi vuonna

Ruotsissa koko maan HPV-rokotusten kattavuus on 85 prosenttia.

– On vaikea ymmärtää, miksi Suomessa lähes kolmannes jättää rokotteen ottamatta. Tutkimustiedon mukaan rokote on turvallinen ja antaa parhaan ja pitkäaikaisimman suojan syöpää vastaan, kun se otetaan riittävän aikaisin. Siksi sen ottamista ei kannata lykätä, painottaa ylilääkäri Tuija Leino Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteessa.

HPV tarttuu iho- ja sukupuolikontaktissa. Jopa neljä viidesosaa ihmisistä saa vakavalle taudille altistavan HPV-tartunnan elämänsä aikana.

Papilloomavirus aiheuttaa syöpää esimerkiksi suuontelossa, suunielussa, kohdunkaulassa, emättimessä ja peniksessä.

Rokotus annetaan tytöille alakoulun viidennellä luokalla.

Papillloomarokote tuli osaksi kansallista rokotusohjelmaa vuonna 2013. Rokotussarjaan kuuluu kaksi annosta.

Hallituksen talousarvioesityksen mukaan ensi vuonna myös pojat saavat rokotteen.