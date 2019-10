Jehovan todistajien valtakunnansalin polttamisesta epäilty oikeuden eteen Turussa

Varsinais-Suomen käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä tapausta, jossa 41-vuotiasta miestä epäillään Jehovan todistajien valtakunnansalin polttamisesta Pöytyällä elokuussa.

Poliisi on aiemmin kertonut, että miestä epäillään törkeästä tuhotyöstä sekä törkeän tuhotyön yrityksestä, koska hän oli poliisin mukaan yrittänyt sytyttää rakennuksen myös jo viikkoa aiemmin. Poliisi on kertonut, että mies on kuulusteluissa myöntänyt teot.

Keski-ikäinen mies on aiemmin ollut seurakunnan jäsen, mutta eronnut joitakin vuosia sitten. Poliisin mukaan teon motiivi näyttää liittyvän miehen kiistoihin erään seurakunnan jäsenen kanssa.

Kuulusteluissa mies oli kertonut, että seurakunnan jäsen oli puhunut hänestä pahaa ja levittänyt perättömiä tietoja.

– (Epäilty) on kohdistanut yksittäiseen seurakunnan jäseneen jonkinasteista vainoamista, ja häntä epäillään seurakunnan jäseneen kohdistuneesta pahoinpitelystä, poliisi kertoi tiedotteessa aiemmin.