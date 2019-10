IL: Kuopion autopalo ei välttämättä lähtenytkään tabletista - vakavasti loukkaantuneet lapset edelleen sairaalassa

- Auton keskikonsolissa on latauspistoke tai tupakansytytin. Tässä on sekin mahdollisuus, että lapset ovat mahdollisesti saaneet sen päälle. Eli olisiko se siitä syttynyt, rikoskomisario Mikko Lyytinen kertoo lehdelle.

Aiemmin poliisi kertoi, että autopalo sai alkunsa tabletista, jota autossa olleet 3- ja 5-vuotiaat lapset olivat käyttäneet sillä aikaa, kun he odottivat autossa. Lasten isä oli tällä välin käymässä kaupassa.

Tulipalon sytyttyä lapset saivat vakavia palovammoja jäätyään autoon ja he ovat edelleen sairaalahoidossa.

- He saivat vakavia vammoja. Toinen on tietojeni mukaan siirretty Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan. He ovat koko ajan hoitotoimenpiteiden alla, Lyytinen kertoo Iltalehdelle.