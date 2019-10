Tänään taivaalta tulee vettä, räntää ja lunta

Sunnuntai tarjoilee vesi-, räntä- ja lumisadetta, kertoo Ilmatieteen laitos . Maan eteläosassa on lännestä alkaen vesisadetta, illalla voi sataa myös räntää ja lunta. Maan keskiosassa on verrattain pilvistä ja paikoin tulee vesi- tai lumisadetta. Maan pohjoisosassa on puolestaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa.