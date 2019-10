Yön uutiskooste: Britannian joulunalusvaalit siirtyvät ylähuoneen pähkäiltäviksi, Putin vierailee Unkarissa ja tapaa Orbanin

THL:n tutkimus: Ihmiset kokevat vähäisenkin kosteusvaurion olevan vakava riski terveydelle

Ihmiset kokevat erityisesti sisäilmaan liittyvät terveysriskit usein suurempina ja vakavampina, kuin mitä ne tutkimustiedon perusteella ovat. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansallisesta sisäilmakartoituksesta.

Kyselyyn vastanneista yli puolet koki, että vähäinenkin kosteusvaurio on niin vakava terveysriski, että vaurioon pitää puuttua välittömästi. Tutkimustiedon perusteella kuitenkin vain pieni osa kosteusvaurioista on niin vakavia, että ne lisäävät riskiä sairastua astmaan.

THL:n tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten tietoja ja käsityksiä sisäilmasta ensimmäistä kertaa.

Tänään selviää, ketkä hakevat Hetemäen seuraajaksi

Kohta selviää, ketkä kaikki pyrkivät Martti Hetemäen seuraajaksi valtiovarainministeriön valtiosihteeriksi. STT:n aiemmin saamien tietojen mukaan tehtävään ovat hakeneet ainakin ministeriön johtaviin virkamiehiin kuuluvat Leena Mörttinen ja Markus Sovala. Lisää nimekkäitä hakijoita voi vielä ilmaantua, sillä hakemuksen ehtii jättää vielä tänään.

Valtiosihteeri on valtiovarainministeriön ylin virkamies. Vuodesta 2013 virkaa hoitanut Hetemäki ilmoitti jo aiemmin, ettei aio hakea jatkokautta.

Uusi valtiosihteeri aloittaa työnsä maaliskuussa. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Britannian joulunalusvaalit siirtyvät ylähuoneen pähkäiltäviksi

Britanniassa jatketaan tänään keskustelua ennenaikaisista vaaleista, kun parlamentin ylähuone käsittelee lakiesitystä, jonka mukaan britit käyvät uurnille 12. joulukuuta. Alahuone hyväksyi lakiesityksen myöhään eilen selvin äänin.

Päätös uusista vaaleista oli odotettu, sillä työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn kertoi jo eilen aikaisemmin päivällä, että EU:n päätös lykätä brexitiä riittää täyttämään puolueen vaatimuksen siitä, että sopimuksettoman brexitin riski on torjuttava.

Ylähuoneen ei odoteta vastustavan esitystä, kertoo BBC.

USA:n edustajainhuone tunnusti armenialaisten kansanmurhan

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone on tunnustanut armenialaisten kansanmurhan. Edustajainhuone hyväksyi aloitteen äänin 405–11.

Armenialaisten kansanmurhalla viitataan yli miljoonan armenialaisen surmaamiseen ensimmäisen maailmansodan aikana Osmanien imperiumissa, joka on nykyisen Turkin edeltäjävaltio.

Turkki kiistää jyrkästi syytökset kansanmurhasta. Turkki reagoi heti päätökseen kutsumalla sitä merkityksettömäksi poliittiseksi eleeksi.

Edustajainhuoneen päätöksen ajankohta ei ole sattuma, sillä Turkin ja Yhdysvaltain suhteet ovat viilentyneet Syyrian tilanteen takia. (Lähde: AFP)

USA kehottaa Libanonia ripeästi muodostumaan uuden hallituksen

Yhdysvallat kehottaa Libanonin poliittisia johtajia muodostamaan pikaisesti uuden hallituksen. Asiaa kommentoineen Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon mukaan libanonilaiset ovat lähettäneet selvän viestin siitä, että he haluavat tehokkaan ja toimivan hallituksen sekä talousuudistuksen ja lopun korruptiolle.

Libanonin pääministeri Saad Hariri ilmoitti eilen eroavansa. Ilmoitusta edelsivät lähes kaksi viikkoa jatkuneet laajat protestit.

Protesteissa on vaadittu perusteellista uudistusta suurissa talousvaikeuksissa olevan Libanonin poliittiseen järjestelmään. (Lähde: AFP)

Putin vierailee Unkarissa ja tapaa Orbanin

Venäjän presidentti Vladimir Putin vierailee tänään Unkarissa. Putin tapaa Budapestissa Unkarin pääministerin Viktor Orbanin.

Putinin ja Orbanin odotetaan keskustelevan ainakin energia-asioista. Unkari ostaa suurimman osan maakaasustaan Venäjältä.

Putin ja Orban ovat tavanneet tiuhaan viime vuosina, kun Venäjän suhteet länteen ovat kiristyneet Krimin valtauksen myötä. Venäjän ja Unkarin johtajia yhdistää muun muassa nihkeä suhtautuminen länsieurooppalaisiin liberaaleihin arvoihin.

Unkari onkin ollut yksi myönteisimmin Venäjään suhtautuvista EU-maista. EU:n sisällä Unkari on pyrkinyt ajamaan Venäjän-vastaisista pakotteista luopumista.

Lähde: Fiat Chrysler ja PSA neuvottelevat yhdistymisestä

Italialais-yhdysvaltalainen autonvalmistaja Fiat Chrysler (FCA) ja ranskalainen PSA neuvottelevat yhdistymisestä, kertoo asiasta perillä oleva lähde uutistoimisto AFP:lle. Yhdistymisen myötä voisi syntyä 50 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoinen yhtiö. Lähteen mukaan muitakin vaihtoehtoja kuitenkin harkitaan.

Aiemmin tänä vuonna Fiat Chrysler vetäytyi tarjouksestaan yhdistyä ranskalaisen autonvalmistaja Renaultin kanssa.

PSA:n automerkit ovat Peugeot, Citroen ja Opel. FCA:n merkkejä ovat puolestaan Fiatin ja Chryslerin lisäksi Alfa Romeo, Maserati, Jeep, Dodge ja Ram. (Lähde: AFP)

Game of Thronesista tulossa esiosasarja

Suositusta Game of Thrones -sarjasta on tulossa esiosasarja. Esiosasarjassa hypätään 300 vuotta taaksepäin Game of Thronesin tapahtumista, ja se perustuu George R.R. Martinin Fire and Blood -kirjan tapahtumiin.

Sarjan nimeksi tulee House of the Dragon, kertoo HBO:n edustaja. (Lähde: AFP)

Kaapo Kakko iski NHL-uransa toisen maalin New York Rangersin napatessa kotivoiton

Kesän varaustilaisuuden kakkosnimi Kaapo Kakko on tehnyt NHL-uransa toisen maalin. Kakko teki New York Rangersin tasoitusmaalin Tampa Bayta vastaan pelatun ottelun toisessa erässä.

Suomalaispelaajan joukkuetoverit iskivät kiekon maaliin vielä kolmesti ottelun kolmannessa erässä, ja Rangers vei kotonaan voiton lukemin 4–1.

Kakon tuloskausi on alkanut vaisusti ainakin häneen kohdistuneisiin odotuksiin nähden. 18-vuotiaalla Kakolla on nyt kasassa tehot 2+1.