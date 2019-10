THL:n asiantuntija: Veikkauksen omistajaohjaukseen tarvitaan tiukempi haittanäkökulma

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Jani Selin toivoo, että valtio olisi valmis joustamaan Veikkauksen tuotto-odotuksista huomattavastikin. Veikkaus kertoi tänään toimenpiteistään, joihin se ryhtyy pelihaitoista ja Veikkauksen mainonnasta syksyllä käydyn keskustelun jälkeen.

Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski kertoi tiedotustilaisuudessa, että paine tuloutustason ylläpitämiseen on ollut kova. Selinin mukaan valtion tuotto-odotus on johtanut siihen, että markkinoille on pitänyt tuoda entistäkin haitallisempia pelejä viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Selin sanoo, että valtio-omistajan ääntä tarvitaan vahvemmin kuuluviin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Veikkauksen omistajaohjaukseen tarvitaan tiukempi haittanäkökulma. Veikkaus on valtion erityisyhtiö, se ei voi toimia tavallisen yhtiön liiketoiminnan periaattein. Siitä on kuitenkin ollut nyt merkkejä.

– Valtiolta tarvitaan vahvempaa omistaja-ohjausta ja lainsäädännöllisiä toimia, jos näyttää siltä, että nykylainsäädäntö ei riitä.

Rahapeliautomaattien määrä vähenee ensi vuonna

Veikkaus kertoi aiemmin tänään, että sen rahapeliautomaattien määrä vähenee ensi vuonna 3 500 automaatilla. Nykyisellään hajasijoitettuja eli esimerkiksi kauppojen auloissa ja huoltoasemilla olevia automaatteja on 18 500, ja määrä vähenee 15 000:een. Sarekosken mukaan on mahdollista, että yhteensä jopa 8 000 automaattia poistuu tulevien vuosien aikana.

Selinin mukaan määrä on vuodessa kohtuullinen.

– Oleellista on ensi vaiheessa kuitenkin se, miten niitä ollaan vähentämässä. Jos niitä vähennetään juustohöylätyyppisesti, se ei ole välttämättä haittojen kannalta tehokkain malli, hän sanoo.

Selinin mukaan tulisi huomioida, että peliautomaatteja on sosioekonomisesti heikommilla alueilla enemmän ja niitä olisi vähennettävä ensin riskialttiilta alueilta. Selin kertoo, että esimerkiksi Iso-Britanniassa on kehitetty indeksi sille, mitkä kaupungin alueet ovat erityisen riskialttiita rahapeliongelmille. Indeksi on julkaistu karttapalveluna, jota voi käyttää apuna rahapeliautomaattien sijoittamiseen.

Veikkaus kertoi tämänpäiväisessä mediatilaisuudessa muuttavansa lisäksi markkinointiaan. Selinin mukaan kaikki markkinointi voi olla haitallista ongelmapelaajille.

– Tutkimusten perusteella ongelmapelaajat kokevat haastavaksi sen, että rahapelit näkyvät niin paljon suomalaisessa arkisessa ympäristössä ja että pelien tarjonta on selkeästi laajaa ruokakaupoissa ja huoltoasemilla.

Selinin mukaan pelien sisältöön voisi myös vaikuttaa huomattavasti, etteivät ne aiheuttaisi niin paljon riippuvuutta. Pelien riippuvuutta aiheuttaviin ominaisuuksiin vaikuttavat muun muassa audiovisuaaliset elementit ja pelien arvonantotahti, Selin kertoo.