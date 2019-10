Tukkuliikkeen edustaja veti välistä melkein miljoonan – tuomittiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen, Venäjän-myynnistä vastanneen naisen vaatehuoneesta löytyi lähes 1,2 miljoonaa euroa

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaista tukkuliikettä edustaneen naisen kahden vuoden ja viiden kuukauden vankeuteen. Oikeuden mukaan nainen tarjosi asiakkaille yrityksen palveluita oikeita myyntihintoja korkeammalla hinnalla ja piti ylimääräiset rahat itsellään. Oikeus laski, että firmalle jäi tilittämättä kaiken kaikkiaan reilut 900 000 euroa. Käräjäoikeus piti tekoa erityisen suunnitelmallisena ja törkeänä.

56-vuotias nainen syyllistyi oikeuden mukaan törkeään kavallukseen vuosina 2008–2014.

Syyttäjän mukaan välistä vedetyn rahamäärän summa olisi ollut vieläkin suurempi. Syyttäjä katsoi, että kavallus olisi jatkunut 17 vuotta ja yritykseltä olisi "hintojen kuorruttamisella" viety vuosien saatossa yli 3,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 1998 yritykseen töihin tulleen tuomitun Larisa Lähteenmäen vastuulla oli tuomion mukaan ollut alusta asti yrityksen Venäjän-kauppa. Yritys myy tavaraa yrityksen edustajan mukaan pääasiassa Baltiaan, mutta myös Ruotsiin ja Islantiin sekä jonkin verran Venäjälle ja Japaniin.

Yrityksen edustaja myös kertoi, että Lähteenmäen käymä kauppa oli hyvin erilaista verrattuna muuhun kauppaan, koska myyntiä tehtiin käteisellä ja laskuja koottiin yhteen koontilaskuiksi.

Nainen kiisti rikoksen

Lähteenmäki kiisti tehneensä rikoksen. Kirjallisen vastauksensa mukaan hän oli vain toiminut työnantajan ohjeiden ja määräysten mukaan, eikä kellään ollut huomautettavaa.

– Lähteenmäki on ollut myyjänä Tammer Tukku Oy:ssä. Lähteenmäki on muiden ohella myynyt niin sanotulle bussiasiakkaalle Tammer Tukku Oy:n tuotteita. Esitutkinnassa tästä on käytetty myös nimikettä matkanjärjestäjä. Kyse ollut siitä, että yksi asiakas on suorittanut ostokset, maksanut ne käteisellä Tammer Tukku Oy:n kassaan ja tavarat on laitettu bussiin.

Hän toteaa, ettei vetänyt mitään välistä, eikä edes laskuttanut ostajia. Vaatehuoneestaan löydettyjä liki 1,2 miljoonaa euroa hän selitti sillä, että oli hankkinut sen muun muassa yritystoiminnalla Neuvostoliitossa ja Venäjällä asuessaan.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että Lähteenmäki laskutti bussiasiakkailta noin 44 prosenttia enemmän kuin viralliseen laskuun merkittiin ja tukkuliikkeelle tilitettiin.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.