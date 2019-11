Yön uutiskooste: Tänään vietetään pyhäinpäivää, Malissa kymmeniä sotilaita on kuollut mahdollisessa terrori-iskussa

Turkin sotilasoperaatiota vastustavia mielenosoituksia Turussa, Tampereella, Kokkolassa ja Helsingissä

Tänään järjestetään jälleen mielenosoituksia, joilla vastustetaan Turkin sotilasoperaatiota Koillis-Syyriassa. Mielenosoittajat lähtevät kaduille Turussa, Tampereella, Kokkolassa ja Helsingissä, kertoo Turun mielenosoituksen järjestävä Rojavan ystävät tiedotteessa. Turun mielenosoitus kokoontuu kävelykadulle iltapäiväkolmelta.

Tiedotteen mukaan Turkin lokakuussa alkaneen hyökkäyksen jälkeen Suomessa on järjestetty toistakymmentä mielenilmausta. Mielenosoittajat vaativat toimia Turkilta, EU:lta ja Suomelta. Mielenosoitus vaatii muun muassa, että Suomi peruisi kaikki Turkkiin myönnetyt asevientiluvat.

Tänään vietetään pyhäinpäivää, jolloin muistellaan kuolleita

Tänään vietetään pyhäinpäivää, jolloin perinteisesti muistellaan kuolleita omaisia ja ystäviä viemällä haudoille kynttilöitä.

Pyhäinpäivä on myös kristinuskon marttyyrien, pyhimysten ja vainajien muistopäivä. Pyhäinpäivän juuret ulottuvat ensimmäisille kristillisille vuosisadoille.

Kauppojen aukiolojen vapautumisen myötä kaupat saavat pitää ovensa auki pyhäinpäivänä. Sen sijaan Alko on suljettu.

Tekonivelten tarve lisääntynee entisestään lähitulevaisuudessa

Tekonivelten tarve on lisääntynyt Suomessa kuluneen kymmenen vuoden aikana. Syynä on suurten ikäluokkien tuleminen 65–75 vuoden ikään, jolloin tekonivelen tarve useimmiten huomataan.

Varsinkin polvien osalta tekoniveliä tarvitaan entistä enemmän tulevaisuudessa. Ylipainoisia on yhä enemmän varsinkin nuoremmissa ikäluokissa, mikä väistämättä vaikuttaa jatkossa myös tekonivelten määrään, yksityissairaala Ortonilta kerrotaan.

Tällä hetkellä yli 100 000 suomalaisella on tekonivel. Selvästi suurin osa tekonivelistä laitetaan joko polveen tai lonkkaan.

Tänään painutaan pinnan alle kello 20.19

Sukeltajat ympäri maailman painuvat tänään pinnan alle samalla minuutilla Diversnight-tapahtumassa.

Tapahtuman osallistujat sukeltavat syvyyksiin kello 20.19 paikallista aikaa. Vuosittain järjestettävän tapahtuman sukellusaika määräytyy tapahtumavuoden perusteella. Ensimmäinen Diversnight järjestettiin vuonna 2005 Norjassa.

Tänä vuonna tapahtumaan osallistutaan ainakin 19 maassa noin 140 kohteessa. Suomessa sukelletaan ainakin 28 kohteessa, joista pohjoisin on Inarissa ja eteläisin Kirkkonummella.

McDonald'sin vessassa palonalku - kolme ravintolaa tyhjennettiin Tampereen keskustassa keskellä yötä ja 450 ihmistä joutui ulkosalle

Tampereen keskustassa noin 450 ihmistä joutui lähtemään taivasalle kesken ravintolaillan. Syynä tähän oli Hämeenkadun McDonald'sin wc-tiloissa ollut palonalku.

Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta Pirkanmaan pelastuslaitos tyhjensi kyseisen ravintolan sekä sen yläpuolella olevat baarit, Tiikerihain ja Pikajunan.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan tulipalo oli vessapaperitelineessä, eikä palo olisi voinut hänen arvionsa mukaan syttyä aivan itsestään.

Ennen aamuneljää tilanne oli jo ohitse. Hälytys tuli yöllä hieman ennen kello kolmea.

Yhdysvallat tutkii nuorison suosimaa TikTok-videosovellusta - epäillään vakoilutietojen lähettämisestä Kiinaan

Yhdysvaltain hallinto on alkanut tutkia kiinalaisomisteista TikTok-videosovellusta, kertoi New York Times perjantaina.

Tutkinnan on määrä selvittää, onko sovellus lähettänyt tietoja Kiinaan. Viime viikolla kaksi yhdysvaltalaissenaattoria kertoi, että on mahdollista, että sovellus on jakanut käyttäjätietoja Kiinan tiedusteluelimille.

TikTok on erityisesti nuorison suosima sovellus, jolla on arviolta 500 miljoonaa käyttäjää ympäri maailman. Sovelluksessa käyttäjät voivat jakaa itsetehtyjä videoita, joilla käyttäjät tavallisesti huulisynkkaavat taustalla soivan kappaleen tahtiin. (Lähde: AFP)

Skotlannissa osoitetaan tänään mieltä itsenäisyyden puolesta

Skotlannin itsenäisyyden kannattajat järjestävät tänään ison mielenosoituksen Glasgow'ssa. Mielenosoitus alkaa suunnilleen puoliltapäivin Suomen aikaa.

Tilaisuudessa puhuu Skotlannin aluehallinnon pääministeri Nicola Sturgeon, jonka odotetaan lisäävän vaatimuksia uudesta kansanäänestyksestä Skotlannin itsenäisyydestä.

Scotsman-lehden mukaan Glasgow'n mielenosoitukseen odotetaan useita tuhansia osallistujia.

Malissa kymmeniä sotilaita on kuollut mahdollisessa terrori-iskussa

Malissa ainakin 35 sotilasta on kuollut sotilaiden miehittämään vartioasemaan kohdistuneessa iskussa, kertoo maan armeija.

Armeija kertoi asiasta myöhään perjantai-iltana Facebookissa. Armeijan mukaan tilanne on hallinnassa ja perjantaina tehtyä terrori-iskuksi kuvailtua tapausta tutkitaan. Isku tapahtui Menakan alueella sijaitsevassa Indelimanessa maan koillisosassa.

Maan viestintäministeri Yaya Sangare kertoi Twitterissä, että tapahtumapaikalta olisi löytynyt jopa 54 ruumista, joista yksi olisi siviili ja loput sotilaita.

Malin pohjoisosissa on toiminut ainakin Al-Qaidaan yhdistettyjä jihadisteja. (Lähde: AFP)

Henri Jokiharju laukoi NHL-uransa avausmaalin Buffalon rumassa tappiossa

Buffalo Sabresin puolustaja Henri Jokiharju on tehnyt jääkiekon NHL-uransa ensimmäisen maalin. Jokiharju laukoi Buffalon ainokaisen, kun Sabres koki tylyn 1–6-tappion Washington Capitalsin vieraana itälohkon kärkiottelussa.

Jokiharju saalisti viime kaudella tulokkaana 12 syöttöpistettä Chicago Blackhawksissa, ja oli ennen tätä kerännyt neljä syöttöpistettä Buffalossa. Uran avausmaali syntyi toisessa erässä 0–4-tilanteessa, kun Jokiharjun laukaus siniviivalta pomppasi maaliin Washington-pakki Jonas Siegenthalerin selästä.

Voitto nosti Washingtonin itälohkon ja koko liigan kärkeen. Buffalo on itälohkossa kolmantena.

Chicago avasi kotiotteluiden voittotilinsä, Markkasella 14 pisteen ilta

Lauri Markkasen Chicago Bulls on ottanut kauden ensimmäisen kotivoittonsa koripallon NBA:ssa. Chicago nujersi Detroit Pistonsin 112–106.

Markkanen teki ottelussa 14 pistettä, otti viisi levypalloa ja antoi neljä koriin johtanutta syöttöä. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella suomalainen upotti kolme kolmosta.

Markkanen otettiin viimeisellä neljänneksellä pois kentältä ilmeisesti lievän vamman takia.

Chicagon paras pistemies oli 26 pistettä nakuttanut Zach LaVine.

Chicagolla on nyt tilillä kaksi voittoa ja neljä tappiota.

Hamilton hallitsi Austinin toisia harjoituksia, Bottas viides

MM-sarjaa johtava Mercedeksen Lewis Hamilton oli nopein formula ykkösten Yhdysvaltain gp:n toisissa vapaissa harjoituksissa.

Hamiltonin tallitoveri Valtteri Bottas jäi brittikuskista 0,8 sekuntia ja oli vasta viidenneksi nopein. Toiseksi kovinta vauhtia Texasin Austinissa piti Ferrarin Charles Leclerc, joka oli 0,3 sekuntia Hamiltonia hitaampi. Red Bullin Max Verstappen oli kolmas ja Ferrarin Sebastian Vettel neljäs.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli 16:s jäätyään kärjestä reilut kaksi sekuntia.