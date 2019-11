Rakennusliiton Harjuniemi: Ammattiliittojen ei kannata nokitella keskenään

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi toivoo SAK:hon isompia ammattiliittoja ja työehtosopimusten määrän vähentämistä. Tällä estettäisiin se, että työnantajat voisivat siirtää työntekijöitä halvempien työehtojen piiriin.

Harjuniemen mukaan ammattiliittojen ei kannata keskenään nokitella sopimusasioissa. Jos liitot taistelevat keskenään, pyrkii työnantajapuoli hyödyntämään tilanteen, hän sanoi lauantaina.

Harjuniemi nostaa esimerkiksi Postin pakettilajittelijoita koskevan kiistan. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU vastustaa Postin päätöstä siirtää noin 700 lajittelijaa Teollisuusliiton sopimuksen piiriin.

– Liittojen on tuettava työntekijöitä tilanteessa, jossa Posti on leikkaamassa heidän palkkojaan jopa kolmanneksella. On kuitenkin väärin asettaa tässä kiistassa Teollisuusliittoa jonkinlaiseen pahalaisen rooliin. Vika on ay-kentän rakenteissa, jotka eivät vastaa muuttuvan työelämän vaatimuksia. On siis korjattava rakenteita.

PAU on ilmoittanut laajasta lakonuhasta Postissa. Lakko alkaisi maanantaina 11. marraskuuta, ja se koskisi noin 9 000:ta työntekijää. Useat SAK:laiset liitot ovat jo ilmoittaneet tukensa PAU:lle, Rakennusliitto mukaan lukien.

Harjuniemi muistutti, että liittojen välinen solidaarisuus koskee kaikkia.

– Paljon ei ole tarjolla niissä pöydissä, joissa työehtosopimuskierrosta ollaan avaamassa. Teollisuusliitto on iso ja voimakas liitto, mutta sekin on nyt sopimusten osalta kovassa paikassa. SAK:laisten liittojen onkin oltava mukana yhteisessä rintamassa myös Teollisuusliiton tukena.

Teollisuusliitto ilmoitti perjantaina aloittavansa maanantaina ylityökiellon neljällä sopimusalalla. Nykyiset sopimukset umpeutuivat kuun vaiheessa.