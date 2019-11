Kello kolmelta alkanut Turkin sotilasoperaatiota vastustava mielenosoitus on sujunut rauhallisesti Helsingin keskustassa. Hakaniementorilla on koolla arviolta noin 450 mielenosoittajaa.

Paikalla olevan Lehtikuvan kuvaajan mukaan tunnelma on rauhallinen, keskustelu poliisin ja mielenosoittajien välillä on "ystävällistä". Ohjelma torilla on koostunut lähinnä puheista. Kuvaajan mukaan Hakaniementorilla on kahdeksan poliisiautoa ja viisi ratsupoliisia. Mielenosoittajilla on mukana myös kolmisenkymmentä järjestysmiestä.

Mielenosoittajat ovat pian marssimassa Hakaniementorilta Narinkkatorille. Poliisi on varoittanut mahdollisista ruuhkista marssireitin varrella.

