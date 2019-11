Tulli selvitti: Yli kahden miljoonan euron rikoshyöty muun muassa lääke- ja dopingtableteilla

Tulli on tutkinut rikoskokonaisuutta, jossa epäillään, että maahan on vuosina 2015–16 tuotu EU-alueella kiellettyjä, rajoituksen alaisia tai luvanvaraisia tuotteita. Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että tuotteet on ilmoitettu maahantuonnin yhteydessä väärillä nimikkeillä. Tapauksen rikoshyöty on vähintään 2,2 miljoonaa euroa.

Tullin mukaan Kanaalisaarille rekisteröity yritys osti Yhdysvalloista muun muassa lääkkeiksi ja dopingaineiksi luokiteltuja tuotteita. Yritys toi tuotteet Suomeen ja myi ne verkkokaupan kautta EU-alueelle. Maahan on tuotu yli 770 000 lääketablettia ja noin 200 000 dopingtablettia. Merkittävä osa tableteista päätyi verkkokaupan kautta kuluttajille Suomeen ja muihin EU-maihin. Yrityksellä oli sopimus Ahvenanmaalla sijaitsevan suomalaisen yrityksen kanssa tuotteiden vastaanottamisesta, varastoinnista ja edelleen lähettämisestä kuluttajille. Tulli epäilee suomalaisyrityksen kirjanneen vääriä tai virheellisiä tuotteiden nimikkeitä tulli-ilmoitukseen, jolloin Tulli ei saa oikeaa tietoa maahantuoduista tuotteista. Myöskään erillisiä viranomaistodistuksia ei ole tarvinnut esittää maahantuonnin yhteydessä, ja tullimaksut ja maahantuonnin arvonlisäverot ovat jääneet maksamatta. Mainos alkaa Mainos päättyy Helsingin Sanomien tietojen mukaan suomalaisyritys on Ahvenanmaan posti. Lääkkeiden ja dopingaineiden lisäksi Suomeen tuotiin rehuja ja elintarvikkeita. Esitutkinnan aikana tullivalvontaan asetettiin esimerkiksi ravintolisiä, jotka sisältävät EU-alueella kiellettyjä kivennäisaine- ja vitamiiniyhdisteitä. Elintarvikkeiksi luokiteltavien ravintolisien tuotepakkauksissa on myös käytetty kiellettyjä tai liian yleisiä terveysväittämiä. Tulli on tutkinut tapausta epäiltynä törkeänä dopingrikoksena, törkeänä veropetoksena, törkeänä tulliselvitysrikoksena, lääkerikoksena, salakuljetuksena ja dopingrikoksena. Esitutkinnan aikana on kuulusteltu useita henkilöitä, joista 12:ta epäillään rikoksesta. Epäilty rikoskokonaisuus siirtyy syyteharkintaan marraskuun aikana.