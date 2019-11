Vuoden isä -tittelin sai kolme miestä: tarjonneet turvallista isyyttä vaikeissa elämäntilanteissa

Vuoden isinä palkittiin tänä vuonna Hermanni Hyytiälä, Petri Jaakola ja Jukka Lagerbolm. Palkitut ovat osoittaneet keinoja yhdistää työ ja perhe-elämä sekä tarjonneet turvallista isyyttä vaikeissa elämäntilanteissa.

Hyytiälä on yhdistänyt yksinhuoltajuuden ja työelämän tekemällä etätöitä ja pitämällä sapattivapaita. Lasten äiti menehtyi syöpään nuorimman lapsen ollessa 2-vuotias.

Jaakola taas on tarjonnut lapsilleen turvallisen lapsuuden vaikeissa olosuhteissa. Hän kasvoi itse alkoholistivanhempien perheessä. Jaakola on rakentanut turvallisen isän mallin ilman oman isän mallia. Hän on ollut tukemassa vastaavassa tilanteessa olevia miehiä muun muassa Suomen Uusperheiden Liiton vertaistukiohjaajana.

Lagerbolm toimii Miessakit ry:n vapaaehtoisena. Yhdistyksessä hän on toiminut esimerkkinä niin sanotusta tavallisesta isästä, joka on läsnä lastensa arjessa.