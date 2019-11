Ylen gallup: Perussuomalaiset kasvatti jälleen johtoasemaansa, SDP valahti neljänneksi

Perussuomalaiset on Ylen kannatusmittauksessa selvästi suosituin puolue 23 prosentin kannatuksella. Pääministeripuolue SDP:n kannatus oli kyselyssä 13,9 prosenttia. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Perussuomalaiset on entistä vankemmin Suomen suosituin puolue, kertoo Ylen gallup. Oppositiopuolueen kannatus on noussut edellisestä kyselystä 2,1 prosenttiyksikköä ja on nyt 23 prosenttia.