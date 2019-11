Helsingin Olympiastadion avautuu ensi elokuussa, korjauksen hintalappu kasvamassa jälleen

Usean vuoden remontin alla ollut Helsingin Olympiastadion on määrä avata ensi vuoden elokuussa, Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen kertoo STT:lle. Ajankohta on siis tarkentunut kesän loppuun, kun aiemmin stadionin on kerrottu valmistuvan ensi kesänä.

– Tavoite on, että avajaiset ovat elokuun aikana. Sen voi ihan ääneen sanoa. Me tulemme tarkemmin asian kanssa ulos ennen joulua ja julkaisemme tarkat päivämäärät, Kuokkanen sanoo. Kuokkasen mukaan remontti etenee mallikkaasti. Lumi on ensi kertaa satanut stadionin uuden nurmikentän päälle, ja katsomon 36 000 penkistä on asennettu nyt noin 14 000. Mainos alkaa Mainos päättyy – Jos katsoo A-katsomoa ja eteläkaarretta, niin se näyttää ihan siltä, että siellä voitaisiin vaikka pelata (perjantaina pelattava) Liechtenstein-ottelu, Kuokkanen kuvailee, osin leikillään. – Ei se ole vielä käyttöönottokunnossa, mutta positiivisella mielellä tässä ollaan. Loppusuora häämöttää. Todellisuudessa Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen EM-kisahaaveille kriittinen kohtaaminen Liechtensteinia vastaan pelataan Töölön jalkapallostadionilla, eivätkä Huuhkajat pelaa mahdollisia kevään EM-harjoitusotteluitakaan Stadikan nurmella. – Eivät pelaa, sen voi sanoa. Tapahtumia meillä ei missään tapauksessa ole vielä kesä–heinäkuussa, Kuokkanen toteaa ykskantaan. Kustannuksissa nousupaineita Olympiastadionin remontin kustannusten seurannasta vastaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Projektinjohtaja Aulis Toivonen sanoo, että remontin tarkempia kustannuksia tiedettäneen lähikuukausien aikana, mutta nykyinen 261 miljoonan euron hintalappu tullee muuttumaan. – Hankkeella on riskitekijöitä, ja niitä on myös toteutunut. Varmasti on näin, että kustannuksiin tulee muutoksia. Tämänhetkinen budjetti ei tule välttämättä riittämään, Toivonen sanoo. Budjetin riskitekijöistä Toivonen nostaa esiin vanhojen suojeltujen rakenteiden vahvistukset, jotka vaativat paljon käsityötä. – Kun katos on tullut stadionin päälle, niin alapuolisia rakenteita on jouduttu vahvistamaan melkoisesti. Toinen asia on hankkeen kesto. Rakennusalan suhdannevaihtelut ovat vaikuttaneet myös rakentamisen kustannuksiin. Myös Olympiastadionin johtaja Kuokkanen toteaa, että nykyinen budjetti ei välttämättä riitä. – Viime vuosien voimakas noususuhdanne rakennusalalla on näkynyt työvoiman ja rakennusmateriaalien kustannuksissa, jotka ovat nousseet jyrkästi. Selvä asia on, että Stadikan perusparannus- ja uudistamishankkeen kustannuksiin kohdistuu nousupaineita. Korjauksen hinta on nykyisellään noussut yli 50 miljoonaa euroa alkuperäisestä suunnitelmasta. Korjauskustannukset on jaettu tasan valtion ja Helsingin kaupungin kesken. Työhanskat naulaan juhannuksen jälkeen Stadikan korjaus aloitettiin vuonna 2016. Rakentaminen on yhä kesken, mutta alkukesästä stadionin pitäisi olla luovutuskunnossa, että avajaisia päätäisiin juhlimaan elokuussa, sanoo Kuokkanen. Projektinjohtaja Toivonen sanoo, että valmista on määrä tulla kesäkuun loppuun mennessä. Toivonen on optimistinen aikataulun suhteen, vaikka sanoo, että myös säästä riippuvaisia töitä on vielä tekemättä. – Joissain kohdissa ollaan säiden armoilla, mutta tämän hetken riskianalyysin mukaan hommista pitäisi selvitä sillä tapaa, että tuo ajankohta olisi mahdollinen. Kuokkasen mukaan stadionin varauskalenteri näyttää jo hyvin täydeltä ensi vuoden lopulle ja vuodelle 2021. Mukana on tapahtumaa, jollaista suomalaisstadionilla "ei ole koskaan aiemmin nähty". – Kyllä me saadaan maailman kaunein, turvallisin ja toimivin stadion, Kuokkanen sanoo.