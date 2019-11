Poliisi epäilee, että "Husu" Hussein on joutunut jo pitkään vainotuksi – kaupunginvaltuutetulle lähetettiin elokuussa hirttoköysi ja uhkauskirje

Helsinkiläisen kaupunginvaltuutetun Abdirahim "Husu" Husseinin aiemmin syksyllä saama hirttoköysi ja uhkauskirje ovat poliisin tutkinnassa.

Hussein kertoi elokuussa Twitterissä saaneensa vihapostia Helsingin valtuustoon. Valtuustoon oli saapunut Husseinille osoitettu kirje, jonka sisällä oli uhkaava viestilappu ja hirttoköysi. Viestissä viitattiin Husseinin etniseen taustaan, käytettiin rasistista kieltä ja varoitettiin häntä puuttumasta suomalaisten poliitikkojen tekemisiin.

Hussein kertoi julkisuudessa tekevänsä asiasta rikosilmoituksen seuraavana aamuna, ja poliisin mukaan näin myös tapahtui. Epäillystä rikoksesta ilmoitettiin poliisille 29. elokuuta eli tviittiä seuranneena päivänä.

– Asia on meillä tutkinnassa, ja siinä on näyttöä, joka tukee uhrin kertomusta. Tälläista selkeästi vihamotiivilla olevaa rasistista häiriköintiä ja uhkailuakin on jatkunut pidempään, sanoi rikoskomisario Pekka Hätönen STT:lle keskiviikkona.

Hirttoköysitapauksen tilanteesta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Poliisi epäilee asiassa muun muassa vainoamista. Toiminnan epäillään jatkuneen melkein vuoden.

– Epäilynä on, että sama henkilö on toistuvasti ottanut yhteyttä ja häiriköinyt tätä poliitikkoa, Hätönen kertoi.

Hussein on ollut viime päivinä otsikoissa, kun kävi ilmi, ettei hänen tarinansa rasistisen taksiasiakkaan jättämisestä moottoritielle ollut totuudenmukainen.

Hussein väitti puolitoista viikkoa sitten Twitterissä pysäyttäneensä ajamansa taksin moottoritiellä ja pyytäneensä asiakasta poistumaan kyydistä. Toisessa tviitissä hän sanoi jättäneensä henkilön moottoritien varrella olevalle bussipysäkille.

Taksi Helsinki vahvisti maanantaina selvitysten perusteella, ettei asiakasta todellisuudessa poistettu taksin kyydistä. Samana päivänä Hussein pyysi Twitterissä anteeksi toimintaansa ja sitä, että oli valehdellut.