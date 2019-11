Hoitajamitoituksen laskentatavalle pyyhkeitä lausuntokierroksella – "ei ole kaikilta osin ymmärretty, mitä ollaan säätämässä"

Lausuntojen mukaan on epäselvää, kuinka paljon uutta työvoimaa lopulta tarvittaisiin. LEHTIKUVA/Timo Aalto

Hallituksen kaavailemassa hoitajamitoituksessa on ilmennyt uusia pulmia. Lausuntokierroksella monen tahon huomio on kiinnittynyt siihen, että esitysluonnoksessa hahmoteltu tapa laskea henkilöstömitoituksen toteutumista on epäselvä tai monitulkintainen.