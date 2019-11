Hirvi rysähti peltiin useimmin Kouvolassa ja Kuopiossa viime vuonna – Raaseporissa yhtä monta peurakolaria kuin päiviä

Suurin osa riistaonnettomuuksista tapahtui viime vuonna Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Asia käy ilmi Tilastokeskuksen riistaonnettomuustilastosta.

Eniten peuravahinkoja, 365, sattui viime vuonna Raaseporissa. Salossa ajettiin yli kolmesataa peurakolaria ja Loimaalla, Sastamalassa sekä Urjalassa yli kaksisataa.

– Valkohäntäpeuraonnettomuuksien kuntalistaus konkretisoi hyvin tosiasian, että peurakanta on tiheimmillään eteläisessä ja lounaisessa Suomessa. Näillä alueilla riski ajaa peurakolari on kaikkein suurin ja erityisen suuri se on nyt marraskuussa, jolloin sattuu valtaosa hirvieläinonnettomuuksista, LähiTapiolan liikenneturvallisuuden johtava asiantuntija Markus Niemin en toteaa tiedotteessa.

Hirvivahinkoja sattui viime vuonna eniten Kouvolassa ja Kuopiossa, joissa molemmissa ajettiin tilastojen mukaan 36 hirvikolaria. Mikkelissä sattui viime vuonna 31 hirvikolaria.

– Hirvikolarit jakautuvat tasaisemmin eri puolille Suomea. Autoilijoiden kannattaakin olla nyt erityisen tarkkana aamu- ja iltahämärissä. Taajaman ulkopuolella kannattaa käyttää kaukovaloja aina kun se on mahdollista. Ajaessa on tärkeää suunnata katse mahdollisimman kauas ja tarkkailla myös tien reunoja. Liikennemerkein osoitetuilla hirvieläinvaara-alueilla suosittelen alentamaan ajonopeutta, Nieminen sanoo.

Suomen teillä sattui viime vuonna kaikkiaan noin 12 000 riistaonnettomuutta.

Näillä paikkakunnilla sattui eniten valkohäntäpeuravahinkoja vuonna 2018:

1. Raasepori 365

2. Salo 318

3. Loimaa 258

4. Sastamala 228

5. Urjala 210

6. Pöytyä 186

7. Hämeenlinna 171

8. Loppi 149

9. Lohja 144

10. Kirkkonummi 136

11. Nurmijärvi 132

12. Punkalaidun 112

13. Huittinen 108

14. Janakkala 107

15. Akaa 105

16. Pori 102

17. Vesilahti 95

18. Masku 91

19. Eura 89

20. Inkoo 87

Näillä paikkakunnilla ajettiin eniten hirvikolareita vuonna 2018:

1. Kouvola 36

2. Kuopio 36

3. Mikkeli 31

4. Jyväskylä 29

5. Kurikka 26

6. Kokkola 22

7. Mäntsälä 22

8. Pori 22

9. Salo 22

10. Raasepori 21

11. Äänekoski 20

12. Hämeenlinna 19

13. Kontiolahti 19

14. Loviisa 19

15. Rovaniemi 19

16. Vihti 19

17. Joensuu 18

18. Sotkamo 18

19. Juva 17

20. Kitee 17

21. Mustasaari 17

22. Oulu 17

23. Porvoo 17

Lähde: Tilastokeskus