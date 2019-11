Yön uutiskooste: Nordean pankkipalveluissa katkoja iltapäivään asti, neljä maata varmisti EM-kisapaikkansa

Postilakon osapuolet tapaavat valtakunnansovittelijan luona

Postilakon osapuolet tapaavat tänään iltapäivällä valtakunnansovittelijan luona Helsingissä. Kello 14 alkavia neuvotteluja on varauduttu jatkamaan tarvittaessa myöhään.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta olivat viimeksi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan luona perjantaina. Tuolloin Piekkala ei antanut sovintoehdotusta kiistaan.

Ellei sopua synny, useat tukilakot uhkaavat alkaa maanantaina. Mukaan olisi tulossa tukilakollaan esimerkiksi Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT.

Nordean pankkipalveluissa katkoja iltapäivään asti - vaikuttaa muun muassa kortteihin ja verkkopankkiin

Nordean pankkipalveluissa on laajoja katkoja tänään. Katkon aikana Nordean korteilla ei voi nostaa käteistä eikä välttämättä maksaa, eikä verkkopankki toimi.

Palvelukatkot alkavat aamuneljältä. Korttien osalta katkon arvioidaan päättyvän viimeistään puoli yhdeltätoista aamulla ja muiden palvelujen, kuten verkkopankin, osalta kolmelta iltapäivällä.

Katkojen aikana Nordean tietojärjestelmille tehdään harjoitus poikkeustilanteisiin varautumiseksi.

Tutkimus: Parisuhde vähentää alkoholin riskikäyttöä, vaikka geenit altistaisivat juomaan

Parisuhde vähentää alkoholin liikakäyttöä siihen geneettisesti alttiilla henkilöillä. Tämä ilmenee kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa käytettiin suomalaista geeniaineistoa.

Tulosten perusteella parisuhde vähentää juomiskertoja ja alkoholin riippuvuusoireita molemmilla sukupuolilla. Voimakkaimmin parisuhde kuitenkin suojaa humalahakuiselta juomiselta, mutta vain miehiä.

Tutkimusaineistona oli tuhatkaksisataa ihmistä suomalaisesta kaksostutkimuksesta. Tutkijoiden käytössä oli kaksosten geenitiedot sekä haastattelut, joissa oli kysytty parisuhteista ja alkoholin käytöstä.

Suezin kanavan avajaisia juhlittiin 150 vuotta sitten

Tänään tulee kuluneeksi 150 vuotta Välimeren ja Punaisenmeren yhdistäneen Suezin kanavan avajaisista. Yli 160 kilometriä pitkän vesiväylän rakentaminen kesti kymmenen vuotta.

Kanava lyhensi merkittävästi merimatkaa Euroopan ja Aasian välillä, kun Afrikan eteläkärkeä ei enää tarvinnut kiertää. Alkuperäistä kanavaa on syvennetty ja levennetty useita kertoja sen valmistumisen jälkeen.

Sodat ja kriisit ovat katkaisseet liikennöinnin Suezin kanavassa pahimmillaan vuosiksi.

Samettivallankumous kaatoi Tshekkoslovakian kommunistihallinnon 30 vuotta sitten

Tänään tulee kuluneeksi 30 vuotta Tshekkoslovakian samettivallankumouksen alkamisesta.

Vallankumouksen alkupisteenä pidetään sitä, kun poliisi hajotti väkivaltaisesti opiskelijamielenosoituksen Prahassa marraskuussa 1989. Mielenosoitukset levisivät muihin Tshekkoslovakian kaupunkeihin, ja vuoden loppuun mennessä maan kommunistihallinto oli historiaa. Vuonna 1992 Tshekkoslovakia jakautui Tshekiksi ja Slovakiaksi.

Samettivallankumous on sittemmin yleistynyt nimityksenä väkivallattomille vallankumouksille.

Brexit-sotku johtaa Irlannissa lähivuosina äänestykseen yhdistymisestä, uskoo tasavaltalaispuolue

Brexitistä aiheutuvat mullistukset johtavat Irlannissa lähivuosina kansanäänestykseen maan yhdistymisestä, uskoo tasavaltalaispuolue Sinn Fein. Irlannin yhdistymisestä on äänestettävä seuraavien viiden vuoden sisällä, sanoi puolueen puheenjohtaja lauantaina.

Irlannin ja Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin välinen raja on yksi brexit-kiistan suurista kysymysmerkeistä. Irlannin yhdistymistä ajavan Sinn Feinin mukaan brexit on saanut monet suopeammiksi yhdistymisajatukselle. Puolueen asema on vahvempi Pohjois-Irlannin puolella.

Britannian euroeroa lykättiin kolmannen kerran lokakuun lopulla, ja maa järjestää parlamenttivaalit joulukuussa. (Lähde: AFP)

Presidentti Trump terveystarkastukseen etuajassa, syynä tulevan vaalivuoden kiireet

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on hankkiutunut vuotuiseen terveystarkastukseensa useita kuukausia edellä aikataulusta. Syynä tarkastuksen aikaistamiseen on pian alkava kiireinen vaalivuosi. Yhdysvalloissa käydään presidentinvaalit ensi marraskuussa.

73-vuotias Trump kävi edellisen kerran lääkärintarkastuksessa helmikuussa. Tuolloin hänen lääkärinsä kuvaili presidentin terveydentilaa "erittäin hyväksi".

Valkoisen talon tiedottajan mukaan Trumpille lauantaina paikallista aikaa tehty tarkastus piti sisällään nopean tutkimuksen sekä joitakin laboratoriokokeita. (Lähde: AFP)

Markkasen Bulls taipui Netsille tasaväkisessä ottelussa

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls joutui taipumaan kotikentällään Brooklyn Netsille tasaväkisessä ottelussa numeroin 111–117.

Markkasen parhaat näytöt antoivat edelleen odottaa itseään. Hän teki pelissä 16 pistettä. Levypalloja hän otti 10 ja antoi yhden syötön, mutta kuudesta kolmen pisteen heitosta koriin upposi vain kaksi.

Bulls on nyt hävinnyt 13 pelaamastaan ottelusta yhdeksän. Nets pelasi alussa vahvemmin, mutta Bulls sai kahden jakson jälkeen kammettua pelin tauolle itselleen suotuisissa 56–50-lukemissa. Seuraavilla jaksoilla Bulls kuitenkin juuttui takaa-ajoasemaan.

Heiskanen osui Dallasin noustessa kahden maalin tappiolta vierasvoittoon

Dallas Starsin puolustaja Miro Heiskanen teki maalin ja syötti toisen, kun hänen joukkueensa nousi tappiolta vierasvoittoon Edmonton Oilersia vastaan jääkiekon NHL:ssä. Dallas kukisti Edmontonin jatkoajalla 5–4.

Heiskanen teki Dallasin 2–2-tasoituksen toisen erän avausminuutilla Jamie Bennin maalin takaa antamasta nappisyötöstä. Edmonton lähti kuitenkin kolmanteen erään 4–2-johtoasemasta.

Dallas tuli tasoihin, ja Heiskanen syötti Tyler Seguinin 4–4-tasoituksen. Benn teki jatkoajalla voittomaalin, johon merkittiin syöttäjäksi Esa Lindell.

Mikko Koskinen torjui Edmontonin maalilla 31 laukausta. Edmonton jatkaa länsilohkossa toisena, Dallas nousi kuudenneksi.

Saksa, Hollanti, Kroatia ja Itävalta varmistivat EM-kisapaikkansa

Ensi kesän jalkapallon miesten EM-lopputurnauksen osallistujajoukko on täydentynyt jälleen neljällä maalla.

Kestomenestyjä Saksa varmisti paikkansa jyräämällä Valko-Venäjän kotonaan 4–0. Samassa C-lohkossa Hollanti sinetöi kisapaikan pelaamalla vieraissa Pohjois-Irlantia vastaan maalittoman tasapelin.

Arvokisapaikka on Hollannin ensimmäinen sitten vuoden 2014 MM-kisojen, sillä oranssipaidat karsiutuivat vuoden 2016 EM-turnauksesta ja vuoden 2018 MM-turnauksesta.

Viime vuoden MM-finalisti Kroatiakin varmisti kisapaikkansa lyömällä Slovakian 3–1. Turnaukseen matkaa myös Itävalta, jonka kisapaikka varmistui 2–1-voitolla Pohjois-Makedoniasta.