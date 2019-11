Budjettikomissaarin vetoomus ei yllättänyt pääministeri Antti Rinnettä – kritiikki on ollut kovaa, mutta Rinne näkee polkuja ratkaisuun

EU:n väistyvän budjettikomissaarin esittämä viime hetken vetoomus Suomen vetämiin budjettineuvotteluihin ei yllättänyt pääministeri Antti Rinnettä (sd.).

– Ei tämä sinällään mitään uutta ole – toive siitä, että saataisiin vietyä eteenpäin ja niin, että jäsenmailta löytyisi tahtoa ratkaisun löytämiseen, Rinne kommentoi Porissa.

EU-maat pyrkivät sopimaan tulevien vuosien budjetista, mutta kannat ovat olleet kaukana toisistaan. Suomi on puheenjohtajamaana tunnustellut ratkaisua erimielisyyksiin. Yksi iso kiistakysymys on budjetin koko.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Perjantaina budjettikomissaari Günther Oettinger vetosi jäsenmaihin, jotta ne joustaisivat tiukimmista leikkausvaatimuksistaan ja panostaisivat lisää tulevaisuuden kannalta tärkeisiin menoihin.

Oettinger arvioi myös, että Suomen lokakuussa esittelemä kompromissiehdotelma ei tavoittanut keskitietä.

Komission esitys vuosien 2021–2027 budjetiksi on 1,11 prosenttia bruttokansantulosta, kun taas parlamentti tavoittelee 1,3:a prosenttia. Tiukimmat jäsenmaat haluavat, että budjetti pidettäisiin yhdessä prosentissa bruttokansantulosta.

Suomen mukaan kompromissi olisi mahdollista löytää väliltä 1,03–1,08 prosenttia, jolloin budjetti olisi 1 050–1 100 miljardia euroa seitsemälle vuodelle. Komission ja Suomen ehdotuksen välillä on kymmenien miljardien kuilu.

Suomen on määrä toimittaa uudet budjettinumerot joulukuun huippukokoukseen. Rinne sanoo, että ehdotuksen sisällöstä päätetään lähiviikkoina. Prosenttihaarukka on hänen mukaansa ennallaan.

– Minulla on itselläni se käsitys, että vaikka kritiikki on ollut kovaa, niin siellä taustalla on selkeästi nähtävissä polut, mitä kautta pääsee ratkaisuun.

Rinne matkustaa Brysseliin

Rinne tapaa huomenna Brysselissä Eurooppa-neuvoston tulevan puheenjohtajan Charles Michelin sekä komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin.

– Yksi keskeinen asia, josta puhutaan, on monivuotinen rahoituskehys, komission ja neuvoston näkökulmat. Haluan tietää, miten Michel haluaa viedä asiaa eteenpäin, Rinne ennakoi.

Sen jälkeen, kun Suomi on tuonut budjettinumerot huippukokoukseen, rahoituskehyksen viimeistely siirtyy huippukokouksia johtavan Michelin vastuulle.

– Se ei tule kiertävän puheenjohtajamaan käsittelyyn sen jälkeen enää laisinkaan, Rinne sanoo.

On todennäköistä, että EU-maat vääntävät budjetista pitkälle ensi vuoteen.