Postilakon ratkaiseminen venyi myöhään iltaan: "Vielä ollaan täällä ja jatketaan asioiden läpikäymistä"

Postilakon osapuolet istuivat neuvottelupöydässä pitkään sunnuntai-iltana. Vielä kymmeneltä illalla neuvotteluhuoneen ovi oli kiinni, eikä päivän tuloksista ollut tietoa.

– Vielä ollaan täällä ja jatketaan asioiden läpikäymistä. Ei valitettavasti ole tietoa päättymisestä, toimitusjohtaja Tuomas Aarto Palvelualojen työnantajat Paltasta kertoi STT:lle tekstiviestitse.

Samaa viestitti Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– En osaa tässä vaiheessa esittää arvausta tuosta (neuvottelujen päättymisestä), Nieminen kirjoitti.

Valtakunnansovittelijan toimistostakaan ei pystytty arvioimaan neuvottelujen kestoa.

PAU ja Palta aloittivat tapaamisen valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla kello 14. Osapuolet valmistautuivat olemaan pitkään koolla.

– Asiat pyritään aktiivisilla toimilla ratkaisemaan, eikä ratkaiseminen saa jäädä ajasta kiinni, Paltan Aarto sanoi ennen päivän neuvotteluja STT:lle.

Neuvottelujen etenemistä toivoi myös työntekijäpuolta edustava PAU.

– Kahdella edellisellä kerralla on mielestäni menty asioissa eteenpäin ja toivon, että tänäänkin mennään eteenpäin, PAUn Nieminen sanoi ennen neuvottelujen alkua.

Lakkojen kohtalo jäi epäselväksi

Sunnuntai-iltana kymmeneltä oli vielä epäselvää, mitä postilakolle ja sen tukilakoille alkavalla viikolla käy. Postilakko alkoi viikko sitten, ja sen olisi tarkoitus kestää vielä kolme viikkoa eli 8. joulukuuta saakka, ellei työehtosopimuksia koskevaan kiistaan löydy ratkaisua sitä ennen.

Ilmailualan Unionin IAU:n tukilakko on lopettanut postinlajittelun lentoasemilla. Euroopan ulkopuolelta tulevat tai sinne lähtevät lähetykset toimitetaan vasta lakon jälkeen. Myös luukkuun jaettavien kansainvälisten kirjeiden ja lehtien toimitus on keskeytynyt.

Monia tukilakkoja on uhattu aloittaa maanantaina, mikäli sunnuntai ei suo sopua. Suomen Merimies-Unionin tukilakko uhkaa saariston postinjakelua. Sen alkaessa kotimaanliikenteen yhteysaluksille, lautta-aluksille ja losseille ei oteta enää Postin kuljetuksia.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Rautatiealan Unioni RAU ovat kertoneet yhdessä pysäyttävänsä rautateiden tavaraliikenteen maanantaina ja tiistaina. Toimet eivät vaikuttaisi rautateiden henkilöliikenteeseen.

Mukaan olisi tulossa tukilakollaan myös Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT. Sen tukitoimet laajenevat myös asteittain niin, että keskiviikosta alkaen lähes koko AKT:n jäsenistö on ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on päättänyt tukitoimista, jotka on määrä julkaista maanantaina. Myös Sähköliitto on ilmoittanut olevansa valmis käynnistämään tukitoimet.

Posti kulkee hitaasti

Tällä hetkellä PAUn postilakko koskee postin käsittelyä, kuljetusta ja jakelua, ja sen piirissä on noin 9 000 työntekijää.

Erityisesti kirjeiden ja aikakauslehtien toimitukset viivästyvät, Posti on kertonut. Jos lakko jatkuu koko ilmoitetun ajan, viimeiset lähetykset toimitetaan mahdollisesti vasta ensi vuoden puolella.

Sanomalehtien varhaisjakeluun lakko ei vaikuta. PAU on myös rajannut lakon ulkopuolelle turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät työt, kuten ruoka- ja lääkelähetykset.