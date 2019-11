Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan Hus on tehnyt kilpailuttamatta useiden miljoonien euron hankintoja – virasto esittää sairaanhoitopiirille 160 000 euron seuraamusmaksua

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on tehnyt useiden miljoonien eurojen hankintoja kilpailuttamatta. Kyse on dna-analyysipalveluista, haavan alipainehoitotuotteista, paperituotteista ja jätesäkeistä.

Viraston mukaan dna-analyysipalvelut ja alipainehoitotuotteet on tilattu suoraan toimittajalta, eikä hankintoja ole kilpailutettu koskaan. Paperit ja jätesäkit on kilpailutettu vuonna 2013 ja 2014, minkä jälkeen Hus on jatkanut ostamista samalta toimittajalta, vaikka kilpailutus olisi pitänyt tehdä uudelleen.

– Husin sopimustenhallinnassa ja hankintojen organisoimisessa vaikuttaa olleen järjestelmällisiä puutteita. Sopimustenhallinta on julkisissa hankinnoissa äärimmäisen tärkeää, jotta hankintayksikkö voi esimerkiksi seurata, milloin kilpailutetut sopimukset ovat päättymässä, sanoo tiedotteessa KKV:n hankintojen valvonnan tutkimuspäällikkö Max Jansson.

KKV esittää markkinaoikeudelle, että Husille määrätään 160 000 euron seuraamusmaksut hankintalain rikkomisesta.

Hus: Kilpailuttamattomissa hankinnoissa kyse vuositasolla ainakin 40 miljoonasta

Elokuussa Hus tiedotti, että sen kilpailutuksissa oli ilmennyt epäkohtia ja että asia vaatii merkittävää toimintatapojen muutosta. Tiedotteessa kerrottiin KKV:n selvityksestä ja siitä, että Hus on käynnistänyt hankintamenettelyn uudistamisen.

– On selvää, että Husissa käytetty hajautettu hankintamalli ei ole toiminut eikä tarjonnut riittävää läpinäkyvyyttä. Euromääräisesti hankinnoissa, joita ei ole kilpailutettu lainkaan, puhutaan vuositasolla ainakin 40 miljoonasta. Se on meille vakava peiliin katsomisen paikka, sanoi toimitusjohtaja Juha Tuominen tiedotteessa.

Ex-toimitusjohtaja Aki Lindén (sd.) katsoo puuttuneensa epäkohtiin riittävästi

STT uutisoi kesäkuussa Husin omasta sisäisen tarkastuksen raportista, jonka mukaan kilpailuttamatta olisi mahdollisesti tehty hankintoja jopa kymmenen miljoonan euron edestä. Sisäisen tarkastuksen havainnot koskevat vuoden 2018 tammi-elokuuta. Tuohon aikaan toimitusjohtajana toimi Aki Lindén, joka valittiin huhtikuussa eduskuntaan SDP:n riveistä. Hän arvioi STT:n jutussa, että sisäisen tarkastuksen raporttien luvut pitävät paikkansa.

Lindén sanoi pyrkineensä kehittämään hankintaa keskitetympään suuntaan. Hänen mukaansa Husissa on vallinnut hajautetun hankinnan toimintakulttuuri, jossa sisäinen valvonta ei täysin pelannut. Lindén katsoi, että on puuttunut asianmukaisesti esille tulleisiin epäkohtiin.