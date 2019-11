Postin työkiista jatkuu – PAU hylkäsi sovintoesityksen, sovittelu jatkuu huomenna kello 13

Postin työkiista jatkuu edelleen.

Työntekijäosapuolta edustava Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on hylännyt valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen, valtakunnansovittelija kertoi. Neuvottelujen toinen osapuoli, Palvelualojen työnantajat Palta olisi hyväksynyt ehdotuksen. PAUn päätöksen myötä Postin lakko jatkuu, samoin sitä tukevat toimet.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala jätti ehdotuksen hieman yli puolenyön jatkuneiden neuvotteluiden jälkeen. Osapuolet saapuivat tuomaan vastauksensa valtakunnansovittelijan toimistoon kello 11.

PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen kertoi tullessaan toimittajille, että liitto oli kertonut vastauksensa jo saatuaan sovintoehdotuksen, mutta Piekkala oli kehottanut nukkumaan asian kanssa yön yli.

Palta kertoo tiedotteessaan, että se on pettynyt PAUn ratkaisuun ja tulleensa PAUta vastaan keskeisissä kysymyksissä. Palta on valmis siihen, että uusi sopimus rakennetaan vanhan työehtosopimusten pohjalta.

PAU kommentoi omassa kannanotossaan, että sovintoehdotus oli tehty työnantajan tavoitteiden pohjalta, minkä takia liitto hylkäsi ehdotuksen.

Sovittelu jatkuu seuraavan kerran keskiviikkona kello 13.

Palta kummeksuu asemaansa neuvotteluissa

Työriidan keskiössä on Postin noin 700 pakettilajittelijan työehtosopimuksen vaihtamista koskeva kiista.

Työehtosopimus on vaihtunut, kun Posti on siirtänyt lajittelijat emoyhtiöstä Posti Palvelut Oy:n palvelukseen. Tässä yhteydessä työntekijät ovat siirtyneet Paltan piiristä Medialiiton piiriin. Kyseisen sopimuksen on työntekijöiden puolesta solminut Teollisuusliitto.

Palta kummeksuu tiedotteessaan omaa asemaansa neuvotteluissa.

– Meillä ei ole mahdollisuutta käydä neuvotteluita muiden kuin omien jäsentemme puolesta, eikä kysymys pakettilajittelijoiden siirrosta edes ole työehtosopimuksilla ratkaistava asia. Pakettilajittelijoiden tilanteen kytkeminen Paltan ja PAUn neuvotteluihin on puhdasta järjestöpolitiikkaa, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto toteaa.

Tukitoimet laajenemassa tällä viikolla

Useat ammattiliitot ovat osoittaneet tukensa PAUlle.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja Rautatiealan Unionin RAUn tukitoimet aiheuttavat merkittävää haittaa rautateiden tavaraliikenteelle. JHL:n tukilakko alkoi tavaraliikenteen ratapihoilla tiistaiaamuna ja päättyy myöhemmin illalla. Junien kunnossapito on lakossa keskiviikkona. RAU puolestaan kertoo, että sen saarto pysäyttää tavaraliikenteen turvaamisen ja ohjauksen tiistai-illasta alkaen 24:n tunnin ajaksi. Toimet eivät vaikuta rautateiden henkilöliikenteeseen.

Pääosa Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n jäsenistä jää tiistaista ja keskiviikosta alkaen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Jo maanantaista alkaen AKT:n jäsenet ovat pidättäytyneet työstä Posti Kuljetus Oy:ssä. Ensi viikolla AKT:n työtaistelu uhkaa laajeta Helsingin seudun liikenteeseen (HSL) ja huoltokorjaamoihin.

Suomen Merimies-Unioni on lopettanut maanantaina Postin kuljetusten ottamisen eri aluksille. Tukitoimet laajenevat torstaina ja ensi maanantaina. Maanantain toimet vaikuttaisivat toteutuessaan Suomen lipun alla liikennöiviin laivoihin, esimerkiksi Silja Lineen ja Viking Lineen.

Tukeaan PAUlle on osoittanut myös Ilmailualan unioni IAU, jonka jäsenet eivät osallistu postinkäsittelyyn lentokentillä. Vastaavalla toimella elintarvikealan yrityksissä uhkaa Suomen elintarviketyöläisten liitto SEL perjantaista alkaen ja asiamiesposteissa Palvelualojen ammattiliitto PAM ensi maanantaista alkaen.