EU-maat eivät päässeet sopuun edes siitä, miten oikeusvaltiohuolista pitäisi keskustella – Suomi joutui julkaisemaan päätelmänsä yksin

EU-maat eivät päässeet tiistaina yhteisymmärrykseen siitä, miten oikeusvaltiohuolista pitäisi keskustella jäsenmaiden kesken. Puola ja Unkari vastustivat yhteistä linjausta, minkä takia Suomi joutui lopulta yksin antamaan oman johtopäätöksensä tilanteesta.

Oikeusvaltiosta on viime vuosina keskusteltu vuosittain eurooppaministerien kesken. Nyt keskustelusta haluttaisiin tavoitteellisempaa ja hallitumpaa.

Jäsenmaat yrittivät sopia keskustelun periaatteista tiistaina eurooppaministerien kokouksessa. Suomi ajoi läpi kompromissipaperia, jonka sanamuotoja oli viilattu tarkasti, mutta sai taakseen vain 26 jäsenmaata.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Oikeusvaltioperiaatteen edistäminen on ollut yksi keskeisistä tavoitteista Suomen puheenjohtajakaudella. Kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselta (sd.) kysyttiinkin, onko Suomi saavuttanut tavoitettaan mitenkään.

– Meillä on vielä kuusi viikkoa edessämme, Tuppurainen naurahti.

Edistystä on hänen mukaansa tapahtunut jo siinä, että oikeusvaltioperiaate on näkyvästi esillä. Kauden aikana on pohdittu oikeusvaltiokeskustelua, järjestetty Unkarin kuuleminen kurinpitomenettelyssä ja ajettu tulevien vuosien budjettiin oikeusvaltiokirjausta.

Unkarilaisministeri: Aiheellinen vähemmistön mielipide

STT:n tietojen mukaan Tuppurainen esikuntineen kävi viime hetkiin saakka kahdenvälisiä keskusteluita Puolan ja Unkarin kanssa siitä, että ne antaisivat tukensa oikeusvaltiokeskustelun uudistamiselle.

Unkarilaiset kytkivät tiettävästi oman kantansa toiveeseen, ettei maa joutuisi enää toista kertaa jäsenmaiden tentattavaksi oikeusvaltiotilanteestaan. Suomi on järjestänyt puheenjohtajakautensa aikana jo yhden kuulemisen, joka liittyi artikla 7:n menettelyyn ja toisen järjestämisestä saatetaan päättää lähiaikoina.

Unkarilaistoimittajille pitämässään tiedotustilaisuudessa maan oikeusministeri Judit Varga väitti, että puheenjohtajamaa Suomi ei ollut jakanut Puolan ja Unkarin tekemää kannanottoa tiedoksi jäsenmaille.

– Sen takia olen pyytänyt, että kollegat eivät näkisi tätä joidenkin maiden blokkauksena, vaan aiheellisena vähemmistön mielipiteenä, jonka enemmistö ja puheenjohtaja jättävät jatkuvasti huomioimatta, Varga sanoi.