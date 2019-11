Keskustan Kurvinen: Perussuomalaiset sortuneet valelukuihin budjetissaan – eduskunnassa ruodittiin opposition vaihtoehtobudjetteja

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) moittii opposition vaihtoehtobudjetteja siitä, että menolisäyksiä rahoitetaan "ei niin tarkalla laskennalla".

– Toivoisin realismia valmisteluun, hän sanoi.

Eduskunnassa käydään keskustelua opposition vaihtoehtobudjeteista. Kovimpaan myllyyn on joutunut suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi, että perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on kahden eri ministeriön laskelmien mukaan 500 miljoonan euron aukko.

– On surullista, että suurin oppositiopuolue on sortunut tällaisten valelukujen käyttämiseen ja ihan naurettavaan talouden arviointiin. Arvoisa puheenjohtaja Jussi Halla-aho, tehän johdatte suomalaisia tarkoituksella harhaan. Budjettinne on nimetty Perusasiat kuntoon -budjetiksi. Sanoisin, että tämä on korkeintaan valesokkeli.

Perussuomalaiset puolustautuivat sanomalla, että puolue on lasketuttanut luvut eduskunnan tietopalvelussa. Puolue esittää menojen kattamiseksi, että maahanmuuttokustannuksia kutistetaan yhteensä reilulla 320 miljoonalla eurolla. Kehitysavusta puolue leikkaisi 300 miljoonaa euroa. Halla-aho korosti, että "haittamaahanmuutosta" tulee kuluja valtiolle.

– Haittamaahanmuutto on kasvava musta aukko julkisessa taloudessa. Toisin kuin muut puolueet väittävät, kyseessä ei ole mikään luonnonvoima, jonka kanssa pitäisi elää, vaan seuraus väärästä politiikasta.

Myös Lintilän mukaan perussuomalaisten budjetilta puuttuu pohja. Perussuomalaiset ovat arvioineet, että jos valtion ensi vuoden budjetti tehtäisiin heidän ehdottamalla tavalla, valtio joutuisi ottamaan vajaat 200 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus.

– Todellinen luku on jotain muuta, Lintilä sanoo.

"Jaksottaminen päin seiniä"

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti sai niin ikään valtiovarainministeriltä pyyhkeitä, etenkin miljardiluokan veronkevennyksistä.

– Toistuvat miljardiluokan kaikille tuloluokille kohdistetut veroalennukset ovat julkisen talouden kestävyyden kannalta vastuuttomia, Lintilä sanoi.

Hallitus itse esittää vain 200 miljoonan veronkevennystä pieni- ja keskituloisille.

Kokoomus rahoittaisi merkittävän osan ansiotuloverotuksen kevennyksestä lopettamalla eläkkeen kertymisen ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Lintilä muistutti, että tällä toimella olisi vaikutuksia vasta kymmenien vuosien päästä.

– Teillä on erittäin hyviä ajatuksia siellä, mutta teidän jaksottaminen on ihan päin seiniä.

SDP:n kansanedustajan Jukka Gustafssonin mukaan kokoomuksen vaihtoehtobudjetti merkitsee eriarvoisuuden palauttamista.

– Kokoomus leikkaa 600 miljoonaa euroa toimeentulosta, asumistuesta ja työttömyysturvasta. Kaikkein pienituloisimmat suomalaiset menettävät merkittävästi ostovoimaansa.

Kokoomuksen Timo Heinonen korosti, että puolueella on sama tavoite kuin hallituksella, 60 000 työllistä lisää, mutta se saavutetaan eri keinoilla kuin hallitus kaavailee.

– Edustaja Gustafsson valitsee nyt vain haluamiaan kohtia ja nekin väärin ymmärtäen.

Pienet puolueet saivat kehuja

Kristillisdemokraattien esitykset lapsiperheiden ja vanhusten hyväksi saivat kehuja. Merkittävänä rahoituskeinona puolueella on asumistuen uudistaminen, mikä ei kuitenkaan Lintilän mukaan ole toteuttamiskelpoinen.

– Vaikka asumistukijärjestelmään liittyy kiistämättä ongelmia, kristillisdemokraattien ensi vuodelle ehdottama 300 miljoonan euron säästöjen hankkiminen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla on kuitenkin vaikea toteuttaa. Käytännössä pienituloisten käteen jäävästä tulosta leikattaisiin, Lintilä tiivisti.

Liike Nyt -puolueen ainoaa kansanedustajaa Harri Harkimoa kiiteltiin lukuisista ansiokkaista keskustelunavauksista, mutta niitä pidettiin aikataulullisesti epärealistisena ottaen huomioon, että kyseessä on ensi vuoden budjetti.