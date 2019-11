Vihreiden Pirkka-Pekka Petelius pyytää anteeksi saamelaisilta ja toivoo, ettei ongelmallisia sketsejä enää esitettäisi

Vihreiden kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius esittää julkisen anteeksipyynnön kaikille saamelaisille.

Vihreiden tiedotteen mukaan anteeksipyyntö koskee Peteliuksen 1980- ja 1990-luvulla tekemiä tv-sarjoja, joissa saamelaisia on kuvattu syrjivällä ja vääristelevällä tavalla.

– Pyydän anteeksi sitä haitallista vaikutusta, joka sketseillä on ollut. Ymmärrän vastuuni kansanedustajana ja kulttuurin tekijänä, Petelius sanoo.

Peteliuksen mukaan sketsit ovat oman aikansa tuotteita, eikä hän tänä päivänä allekirjoita niitä. Tiedotteessa todetaan, että sketseillä pyrittiin aikanaan "parodioimaan valtaväestön ennakkoluuloja, mutta tässä ajassa Petelius ymmärtää, kuinka syrjiviä ne ovat".

Petelius toivoo, ettei ongelmallisia sketsejä enää tietoisesti esitettäisi. Petelius ja Aake Kalliala tekivät sketsihuumoria saamelaisista Hymyhuulet-, Pulttibois- ja Manitbois-sketsisarjoissa.

Ohjelmien sisältöä on yhä katsottavissa Ylen Elävässä Arkistossa. Videoiden yhteydessä Yle kertoo, että ohjelmasarjassa on rasistista sisältöä. Saatesanojen mukaan "tekijöiden tarkoituksena on ollut ennakkoluulojen ravistelu osana 1980-luvun yhteiskunnallista keskustelua". Samalla todetaan, että sisältö on loukannut monia.

Helsingin Sanomat kysyi nunnuka-sketseistä valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselta eilen julkaistussa haastattelussa. Häneltä kysyttiin, eikö selvästi saamelaisia pilkkaava rasistinen teos ole solvaavaa tai panettelevaa puhetta. Toiviainen ei halunnut ottaa haastattelussa kantaa Peteliuksen ja Kallialan sketseihin.