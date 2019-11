EU kartoittaa vaihtoehtoa maailman kauppariitojen ratkaisemiseen

Maailman kauppariidat ovat muuttumassa aiempaa vakavammiksi, koska riitojen ratkaisumekanismi näyttää tulevan joulukuussa tiensä päähän. Maailman kauppajärjestön WTO:n kohtalo oli yksi isoista aiheista EU:n kauppaministerien kokouksessa torstaina Brysselissä.

Ulkomaankaupasta vastaavan ministerin Ville Skinnarin (sd.) mukaan EU on yhtenäinen siinä, että se haluaa puolustaa monenkeskistä järjestelmää. EU hakee hänen mukaansa ratkaisuja ennen kesäkuussa Kazakstanissa järjestettävää järjestön ministerikokousta.

– WTO:ta pitää uudistaa, ja monenkeskinen järjestelmä tarvitsee sitä. Tämä on Suomelle ja EU:lle tärkeä asia, kokousta johtanut Skinnari sanoi STT:lle.

Maailmankauppaa säätelevän WTO:n riidanratkaisumekanismi on halvaantumassa joulukuun 10. päivä, koska Yhdysvallat on estänyt uusien tuomarien valinnan.

Vaikutukset ovat merkittävät koko sääntöperustaiselle kaupalle. Elinkeinoelämän keskusliiton johtavan EU-asiantuntijan Janica Ylikarjulan mukaan riitojen ratkaisun halvaantumista pidetään todennäköisenä.

– WTO:n säännöt ovat edelleen voimassa, mutta toimeenpano ja riitojen ratkaisu, jota on pidetty WTO:n toimivimpana osana, lakkaa toimimasta. Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on haastavampaa, Ylikarjula sanoo.

Viime aikojen näkyvimpiä tapauksia, joihin on tarvittu riidanratkaisua, on ollut Yhdysvaltojen ja Ranskan nokittelu valtiontuesta lentokoneyhtiöilleen. Molemmat ovat kyseenalaistaneet toistensa tuen amerikkalaiselle Boeingille ja eurooppalaiselle Airbusille.

EU, Kanada ja Norja harkitsevat väliaikaisen järjestelyn käyttöönottoa, mutta aika näyttää Ylikarjulan mukaan loppuvan kesken.

Autotullien korotusten uhka näyttää väistyneen

Kauppakomissaari Cecilia Malmströmin mukaan on selvää, että WTO tarvitsee vakavasti uudistamista. Kritiikkiä on esitetty esimerkiksi järjestön läpinäkymättömyydestä ja kriteereistä, joilla maita jaetaan kehittyneisiin ja kehittyviin maihin.

– En usko, että WTO on kaatumassa, mutta jos mitään ei tehdä tulevina vuosina, se heikkenee ja muuttuu lopulta merkityksettömäksi, Malmström sanoi tiedotustilaisuudessa kokouksen jälkeen.

Yhdysvaltojen ja EU:n tulenarka kauppasuhde oli toinen isoista aiheista kauppaministerien pöydällä.

Yhdysvaltojen uhkaus nostaa Euroopasta tuotavien autojen tulleja kansalliseen turvallisuuteen vedoten on yhä ilmassa, vaikka päätöksen takaraja on jo ohitettu. Malmströmin mukaan EU ei ole saanut Yhdysvalloista virallista ilmoitusta siitä, ettei korotuksia tehtäisi, minkä takia hän on yhä varovainen. Presidentti Donald Trump näyttää hänen mukaansa kuitenkin pitävän kiinni sopimuksestaan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa.