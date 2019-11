Maanantain tukilakot näkyisivät maalla, merellä ja ilmassa – matkustajalaivoja jäämässä satamiin, lentojen perumisista ei vielä tarkkaa tietoa

Maanantaina mahdollisesti laajenevat Postin työriidan tukilakot vaikuttavat monin tavoin suomalaisten liikkumiseen ja arkeen, jos kiistaa ei onnistuta ratkaisemaan viikonlopun aikana. Useat liitot ovat ilmoittaneet tukitoimista postilaisten työtaistelulle.

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne menee todennäköisesti sekaisin, jos Julkisten hyvinvointialojen liiton JHL:n sekä Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n tukilakot toteutuvat.

Helsingin Seudun Liikenne (HSL) kehottaa matkustajia käyttämään lähijunia, metroa ja raitiovaunuja, jotka tällä tietoa liikennöivät maanantaina normaalisti. HSL ennakoi, että Helsingin liikenne voi ruuhkautua, jos bussilakon toteutuessa liikenteessä on tavallista enemmän henkilöautoja ja takseja.

Tukilakkojen odotetaan näkyvän myös lentoliikenteessä, mutta Finavia ja lentoyhtiö Finnair eivät osaa vielä arvioida tarkkaan, kuinka suuria vaikutukset lopulta ovat.

Ilmailualan Unioni IAU:n tukilakko on vaikuttamassa maa- ja catering-palveluihin sekä asiakaspalveluun Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Lentokentillä ovat lakossa maanantaiaamusta alkaen myös ne JHL:n jäsenet, jotka työskentelevät Airprossa ja RTG:ssä. Näin lakko vaikuttaa koko maassa ainakin lentojen turvatarkastuksiin.

Finnairin viestinnästä kerrotaan, että yhtiö on asiakkaisiin yhteydessä, jos maanantain lentoihin tulee muutoksia. Yhtiö on tarjonnut mahdollisuutta aikaistaa matkustamisajankohtaa, jos asiakas haluaa välttää mahdollista lakkopäivää. Perjantaina puoliltapäivin yhtiön viestinnästä ei kuitenkaan osattu sanoa, kuinka moni matkustaja on tähän mahdollisuuteen tarttunut.

Finaviasta korostetaan, että lentojen mahdollinen peruuntuminen riippuu aina lentoyhtiöistä. Maanantaina lentävien matkustajien kannattaa seurata lentoyhtiöiden tiedotusta.

Risteilyalukset jäävät satamiin

Suomen lipun alla seilaavat matkustaja-alukset jäävät satamiin, mutta ulkomailla olevat suomalaisalukset palaavat kotimaahan lakon alkamisen jälkeen. Viking Linen Grace-alus palaa vielä maanantaina Tukholmasta Turkuun ja Eckerö Linen Finlandia tulee aamulla Tallinnasta Helsinkiin.

Samoin Tallink Siljan Baltic Princess palaa maanantai-illaksi Turkuun ja Silja Serenade Helsinkiin tiistaiaamuksi.

Jos lakko toteutuu, rannalle jääville matkustajille pyritään laivayhtiöiden mukaan järjestämään korvaavia vaihtoehtoja. Ulkomaisten lippujen alla liikennöiviin matkustaja-aluksiin lakko ei vaikuta. Matkustajat voivat myös siirtää matkapäiväänsä.

Merimies-Unionin tukilakko pysäyttää maanantaina Suomen lipun alla kulkevan rahtiliikenteen merillä. Vaikutuksia merellä kulkevaan rahtiin on ollut jo nyt, sillä torstaista alkaen Suomen satamissa ei ole otettu rahtia matkustajalauttojen autokansille.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo, että tukilakolla on ollut jo taloudellisia vaikutuksia. Kaikkiaan lakon aiheuttamia tappioita on hänen mukaansa tässä vaiheessa mahdoton arvioida.

Boijer-Svahnström arvioi, että lakko vaikuttaa ainakin tuhansiin laivamatkustajiin. Viking Linella on yhteensä viisi Suomen lipun alla liikennöivää matkustaja-alusta: Grace, Gabriella, Mariella, Rosella ja Amorella.

– Matkustajavarauksissakin huomaa, että ihmiset ovat odottavalla kannalla, eivätkä uskalla varata matkoja, Boijer-Svahnström sanoo STT:lle.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että rahtiliikenteen rajoitukset ovat yhtiön puolella näkyneet niin, että rekkoja on siirtynyt Suomen lipun alla kulkevista aluksista muiden maiden lippujen alla oleviin laivoihin.

Postin myymälät mukaan lakkoon

Postinjakelu, -käsittely ja -kuljetus ovat olleet lakossa jo lähes kaksi viikkoa. Maanantaina lakko on laajentumassa niin, että lakossa olisivat myös Postin toimihenkilöt ja myymälätehtävät. Lakko koskisi noin 10 000:ta Postin työntekijää.

Sanomalehtien varhaisjakeluun tai turvallisuuteen sekä terveyteen liittyviin töihin Postin lakolla ei ole vaikutusta.

Maanantaina on alkamassa Palvelualojen ammattiliitto PAMin tukilakko, joka vaikuttaisin pakettien ja kirjeiden käsittelyyn asiamiesposteissa. PAMin mukaan tällaisia palvelupisteitä on yhteensä noin 750 esimerkiksi kaupoissa ja kioskeissa.

Suomen elintarviketyöläisten liitto SEL on aloittanut Postin kuljetusten käsittelykiellon elintarvikealan yrityksissä. Se tarkoittaa, että elintarvikealan työpaikoilla ei kerätä, lastata tai pureta kuormia Postin hoitamiin elintarvikealan kuljetuksiin, jotka ajaa Postin oma auto tai alihankintana Postin ajoa tekevä auto.

Lisäksi Sähköliitto on aloittamassa maanantaina tukilakkonsa, joka kohdistuu posti- ja logistiikkakeskuksiin kuudella paikkakunnalla. Lakko vaikuttaa huolto-, korjaus- ja kunnossapitotöihin postinkäsittelyyn ja -jakeluun liittyvissä tehtävissä.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn ja työnantajaa edustavan Paltan välisiä työehtosopimusneuvotteluja jumittaa kiista pakettilajittelijoiden siirrosta toiseen työehtosopimukseen.

Kiistaa ratkotaan parhaillaan erillisen työryhmän avulla.