Millainen työmarkkinakonkarien ratkaisuehdotus voisi olla? – STT kysyi asiantuntijoilta

Postialan työriidan tulipaloa hälytettiin sammuttamaan työmarkkinakonkarien ryhmä, jonka tehtävänä on löytää ratkaisu pakettilajittelijoita koskevaan kiistaan. Ryhmä antoi ratkaisuehdotuksensa lauantaina iltapäivällä ja osapuolten vastausta odotetaan sunnuntaina.

Postin työkiista on kilpistynyt 700 pakettilajittelijaan, jotka Posti siirsi Posti Palvelut -tytäryhtiöönsä ja toisen työehtosopimuksen piiriin.

STT kysyi työmarkkinoihin perehtyneiltä asiantuntijoilta sosiologian professori Harri Meliniltä ja sosiologian lehtori Mika Helanderilta, mitä vaihtoehtoja työkiistan ratkaisemiseen on.

Medialiitto ja Teollisuusliitto neuvottelisivat sopimuksen, joka ei heikentäisi lajittelijoiden työehtoja

Pakettilajittelijoihin on tulevaisuudessa tarkoitus soveltaa Medialiiton ja Teollisuusliiton välistä sopimusta, kun he tähän saakka ovat olleet Paltan ja PAUn välisen sopimuksen piirissä. Siirto tuli voimaan marraskuun alussa, ja PAU on vaatinut sen perumista.

Lajittelijoiden kokonaispalkka säilyy ennallaan tammikuuhun 2022 saakka, sillä palkkoihin on sovittu siirtymäaika. PAUn mukaan siirtymäajan jälkeen lajittelijoiden palkkoihin on kuitenkin tulossa merkittäviä heikennyksiä.

Melin huomauttaa, ettei siirto toiseen työehtosopimukseen sinällään tarkoita mitään. Ratkaisevaa on sopimuksen sisältö. Hänen mukaansa yksi vaihtoehto postialan kiistan ratkaisemisessa olisi se, että Medialiiton ja Teollisuusliiton välille neuvoteltaisiin uusi sopimus.

– Sopimuksen voisi neuvotella sillä tavalla, että sillä turvattaisiin se, ettei siirto tuottaisi automaattisesti työehtojen heikennyksiä, hän sanoo.

Postin hallitus peruisi siirron

Yksi vaihtoehto olisi myös se, että Posti peruisi lajittelijoiden siirron toisen työehtosopimuksen piiriin. Vaihtoehto on kuitenkin pitkälti teoreettinen, eikä kumpikaan asiantuntija usko sen toteutumiseen.

Heidän mukaansa Postin hallitus menettäisi siirron perumisella selvästi arvovaltaansa.

– Työehtoneuvotteluissa ei haeta tyrmäysvoittoja, vaan pistevoittoja tai tasapelejä. Yleensä pyritään ratkaisuun, joka tyydyttää tai harmittaa kumpaakin osapuolta yhtä paljon, Melin sanoo.

Uusi neuvottelujärjestö estäisi työehtosopimuksilla kilpailemisen

Helander katsoo, että lajittelijoiden kiista voitaisiin ratkaista myös ammattiliittojen välisellä solidaarisuudella. Tämä tarkoittaisi sitä, että liitot loisivat yhteisen neuvottelujärjestön. Näin alalla ei olisi kilpailevia työehtosopimuksia.

– Tässä kyseissä konfliktissa alalla on kolme kilpailevaa tessiä, on AKT:n tes, Teollisuusliiton tes ja sitten PAUn tes. Tämän siirtymäajan aikana voitaisiin rakentaa yhteinen neuvottelujärjestö, jossa olisi nämä kolme liittoa ja niiden pohjalta luotaisiin uusi koko alaa kattava tes, Helander sanoo.

Kun liitoilla olisi yhteinen työehtosopimus, eivät yritykset voisi kilpailla toisiaan vastaan työehdoilla.

– Työehtoshoppailu on markkinoilla mahdollista niin kauan kuin shoppailuvaihtoehtoja on, hän sanoo.

Postin hallituksen erottaminen

Yksi vaihtoehto olisi se, että valtio omistajana erottaisi Postin hallituksen. Molemmat asiantuntijat pitävät vaihtoehtona epätodennäköisenä.

– En usko siihen tällä hetkellä. Se tarkoittaisi sitä, että valtio on epäonnistunut aika tavalla yhden tärkeän yhtiön ohjauksessa. Siinä tavallaan tunnustettaisiin, että valtioneuvosto on sössinyt tämän jutun, Melin sanoo.

Helanderin mukaan on kuitenkin perusteltua konfliktin ratkaisemisen jälkeen tarkastella sitä, onko omistajaohjauksen periaatteita noudatettu ja onko niitä tarpeellista muuttaa.