PAUn Nieminen: Kantaa ratkaisuehdotukseen eikä lakon jatkumiseen ole vielä otettu

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen ei vielä sunnuntaina aamupäivällä ottanut kantaa siihen, miten PAU suhtautuu selvitysryhmän eilen jättämään ratkaisuehdotukseen Postin pakettilajittelijoita koskevassa kiistassa.

Myöskään lakkojen jatkamisesta sunnuntain 8. joulukuuta jälkeen ei ole vielä päätetty. Niemisen mukaan PAUn hallitus on kokoontunut tänään kertaalleen ja kokoontuu vielä uudelleen.

Kiistan osapuolten on ilmoitettava kantansa ratkaisuehdotukseen kello 15:een mennessä.

Eilen jätetty ratkaisuehdotus koskee vain 700 pakettilajittelijan työehtosopimusta koskevaa kiistaa. Tänään valtakunnansovittelijan toimistolla on alettu ratkoa kello kymmenestä lähtien myös toista, PAUn ja Palvelualojen työantajat Paltan välistä varsinaista työehtosopimuskiistaa.

Sovittelua siis jatkettiin jo ennen kuin osapuolet ovat ilmoittaneet, hyväksyvätkö ne pakettikiistaa koskevan ratkaisun. Tästä voi päätellä, että ratkaisuehdotuksen hyväksymiseen olisi edellytyksiä.

Nieminen ei halunnut kommentoida, miten pitkällä työehtosopimuskiistan ratkaisu on.

– Tämä on sellainen asia, jonka kaikki haluaisivat kuulla. Siihen on tosi vaikea ottaa kantaa, koska kun yksi asia on auki, kaikki on auki, Nieminen sanoi.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan ja Palvelualojen työantajat Paltan toimitusjohtajan Tuomas Aarton mukaan näissä neuvotteluissa on pari vaikeampaa kysymystä, joihin on kuitenkin mahdollista löytää ratkaisu.

– Tavoitteena on, että viimeistään kolmen aikaan saataisiin ratkaisu tässäkin, Piekkala sanoo.

Piekkala kertoo nähneensä myös 700 pakettilajittelijaa koskevan ratkaisuehdotuksen. Hänen mukaansa siinä ei ole mitään uutta.

Lakkojen kohtalo vielä auki

Vaikka ratkaisuehdotus menisi kiistakumppaneilta läpi, se ei vielä tarkoita maanantaisten laajojen tukilakkojen peruuntumista. Ratkaisuehdotus koskee vain 700 pakettilajittelijan työehtosopimusta koskevaa kiistaa.

– En pysty ottamaan tähän lainkaan kantaa, Nieminen kommentoi kysymystä siitä, voidaanko laajoilta tukilakoilta vielä välttyä.

Niemisen mukaan PAU on valmis istumaan niin pitkään kuin sovittelija vaatii.