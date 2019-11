Näin tukilakot vaikeuttavat liikkumista maanantaina – Häiriöitä on luvassa, vaikka tänään päästäisiin sopuun

Postin työriidan tukilakot vaikuttavat suomalaisten liikkumiseen maanantaina, jos kiistaan ei löydy sopua tämän päivän aikana. Matkustajan kannattaa varautua alkuviikosta poikkeustilanteisiin, vaikka sopu syntyisikin.

Finnair on perunut lentoja

Ilmailualan unionin IAU:n tukilakko vaikuttaa lentoyhtiö Finnairin lentoihin, vaikka työehtoriitaan saataisiin tänään sopu. Maanantainen tukilakko vaikuttaisi toteutuessaan maa- ja catering-palveluihin sekä asiakaspalveluun Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Finnairin mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist kertoi sunnuntaina puoliltapäivin STT:lle, että Finnair on jo aloittanut valmistautumisen mahdolliseen lakkotilanteeseen.

Yhteensä 24 yksittäistä lentoa on peruttu tältä illalta ja maanantaiaamulta, ja perumiset koskevat noin tuhatta asiakasta. Kahdeksan meno-paluulentoa on peruttu, ja näistä kaksi on kaukolentoja ja loput kotimaan lentoja. Sen lisäksi on peruttu kahdeksan maanantaiaamun paluulentoa.

Jos työkiistaan ei löydy ratkaisua kello 15:een mennessä, Finnair aloittaa myös muiden maanantain lentojen perumiset, jotka Tallqvistin mukaan olisivat erittäin laajoja. 377:stä maanantain lennosta jouduttaisiin arvion mukaan perumaan 300, ja se vaikuttaisi noin 20 300 asiakkaaseen. Jos lakko toteutuu, näiden lentojen peruminen aloitetaan mahdollisimman pian kello 15:n jälkeen, jotta tieto peruutuksista saadaan asiakkaille ajoissa.

Vaikka työriita saataisiin nyt sovittua, tämän päivän ja maanantaiaamun lennot pysyvät peruutettuina. Maanantaipäivän laajoilta perumisilta voitaisiin tällöin kuitenkin välttyä. Jos sopu syntyy vasta myöhään illalla, maanantaipäivän lentojen peruminen joudutaan silti aloittamaan.

Finnair tarjosi jo loppuviikosta asiakkailleen mahdollisuutta aikaistaa tai myöhäistää matkansa ajankohtaa, ja moni onkin siirtänyt lentoaan. Alun perin maanantaille oli noin 40 000 varausta, ja nyt niitä on noin 35 000.

Finaviasta ei puoliltapäivin kommentoitu mahdollisen tukilakon vaikutusten laajuutta STT:lle.

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne voi sotkeutua

Tukilakkojen toteutuessa HSL:n bussiliikenne häiriintyy maanantaina. HSL:n lakko alkaisi maanantaina aamuyöllä kello kolme ja jatkuisi vuorokauden.

Lähijunat, metro ja raitiovaunu liikennöivät tällä tietoa normaalisti. HSL:n mukaan myös jotkut bussilinjat liikennöivät suhteellisen varmasti työseisauksesta huolimatta. Matkustajat voivat tarkastaa ajankohtaisia liikennöintitietoja HSL:n verkkosivuilta osoitteesta hsl.fi/joukkoliikenne2511.

HSL:n viestinnän päivystäjä Anton Aaltonen kertoo STT:lle, että tukitoimien laajuutta on tässä vaiheessa vaikea arvioida. HSL:n karkean arvion mukaan noin puolet kuljettajista ovat liittoon järjestäytyneitä.

– Toki on mahdotonta sanoa, kuinka moni heistä osallistuu lakkoon ja kuinka moni liittoon järjestäytymätön osallistuu, Aaltonen sanoi.

Aaltosen mukaan HSL pyrkii palaamaan normaaliliikenteeseen mahdollisimman pian, kun tieto lakon peruuntumisesta saadaan.

– Jos tieto työnseisauksen peruuntumisesta saadaan heti päivällä, tieto on helpompi välittää kuljettajille.

Matkustajien kannattaa varautua poikkeustilanteisiin joka tapauksessa, etenkin jos tieto lakon peruuntumisesta tulee vasta myöhään illalla.

Vaikutuksia myös risteily- ja rahtiliikenteessä

Suomen Merimies-Unionin tukitoimien laajentuminen vaikuttaisi toteutuessaan Suomen lipun alla liikennöiviin laivoihin, esimerkiksi Silja Linen ja Viking Linen aluksiin. Tukitoimet ovat voimassa ainakin toistaiseksi.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoi sunnuntaina STT:lle, että tukilakko vaikuttaisi Silja Serenade -laivaan Helsinki–Tukholma-reitillä sekä Baltic Princess -laivaan Turku–Tukholma-reitillä. Baltic Princess -laiva olisi lähdössä maanantai-iltana ja Silja Serenade tiistaina.

Lakon vaikutukset heijastuisivat Nöjdin arvion mukaan muutamiin satoihin matkustajiin.

Tallinnan laivat liikennöivät normaalisti, koska ne seilaavat Viron lipun alla.

Nöjdin mukaan liikennöinti jatkuu Silja Linellä maanantaina normaalisti, jos lakko ei ala. Asiakkaiden matkojen peruminen tai siirtäminen aloitetaan vasta maanantaiaamuna, jos tänään tulee tieto lakon toteutumisesta.

Tukilakko pysäyttää maanantaina myös Suomen lipun alla kulkevan rahtiliikenteen merillä. Vaikutuksia merellä kulkevaan rahtiin on ollut jo nyt, sillä torstaista alkaen Suomen satamissa ei ole otettu rahtia matkustajalauttojen autokansille.

PAM kieltää postin käsittelyn asiamiesposteissa

PAM tukee PAUta kieltämällä Postin jakeluverkossa kulkevien pakettien ja kirjeiden käsittelyn asiamiesposteissa maanantaista alkaen. Toimet jatkuvat 8. joulukuuta asti.

PAMin mukaan Postin palvelupisteitä on kaikkiaan noin 750. Ne sijaitsevat muun muassa kaupoissa, kioskeissa, liikenne- ja huoltoasemilla, kahviloissa ja apteekeissa.

Sähköliiton lakko seitsemään keskukseen

Sähköliitto on aloittamassa aamukuudelta maanantaina tukilakon, joka päättyy 8. joulukuuta klo 24. Tukilakko kohdistuu huolto-, korjaus- ja kunnossapitotöihin postinkäsittelyyn ja -jakeluun liittyvissä tehtävissä. Se kohdistuu seitsemään posti- ja logistiikkakeskukseen kuudella paikkakunnalla.

Lakon piiriin kuuluvat keskukset sijaitsevat Tampereella, Helsingissä, Vantaalla, Kuopiossa, Oulussa ja Liedossa. Lisäksi lakko käsittää rahtiterminaalin Vantaalla.