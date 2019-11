Sisäministeriön uudeksi kansliapäälliköksi on hakenut määräaikaan mennessä 16 ihmistä, ministeriö kertoo tiedotteessa.

Hakijoiden joukossa on muun muassa suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

Sisäministeriön kansliapäällikkö on vaihtumassa, koska tehtävää hoitanut Ilkka Salmi palaa takaisin EU-komissioon. Salmi on nimitetty johtajaksi, jonka vastuulla on erilaisiin katastrofeihin varautuminen sekä niiden ehkäisy.

Sisäministeriön kansliapäällikön virka pyritään täyttämään 15. tammikuuta alkaen viiden vuoden määräajaksi.