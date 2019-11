Strasbourgissa ratkaisun hetket: Euroopan parlamentti äänestää uudesta komissiosta

Euroopan parlamentin odotetaan tänään antavan sinettinsä saksalaisen Ursula von der Leyenin komissiolle. Komission viisivuotinen kausi pääsee näin vihdoin käyntiin kuukautta aikataulusta jäljessä. Samalla Jutta Urpilainen (sd.) aloittaa EU:n kehitysyhteistyöstä vastaavana komissaarina.

Komissio on EU:n hermokeskus, joka antaa esitykset uudesta lainsäädännöstä. Komissio vaihtuu viiden vuoden välein seuraten EU-vaaleja, joiden tulos näkyy komission puheenjohtajan valinnassa.

Kokoomuksen, SDP:n, keskustan ja RKP:n eurooppapuolueet ovat äänestämässä vahvimmin komission puolesta, kun taas vihreät on äänestämässä tyhjää sekä vasemmistoliiton ja perussuomalaisten ryhmät todennäköisesti vastaan.

Uuden komission aloitus on tällä kertaa ollut monen mutkan takana. Parlamentti hylkäsi kolme komissaariehdokasta epäiltyjen eturistiriitojen takia, minkä takia Unkari, Romania ja Ranska joutuivat esittämään uutta ehdokasta.

Ranskan Sylvie Goulardin vaihtuminen Thierry Bretoniin oli poikkeuksellista, sillä parlamentti ei ole aiemmin torjunut ranskalaiskomissaaria. Hylkäystä pidettiin myös näpäytyksenä presidentti Emmanuel Macronille, joka torjui vaalien suurimman puolueen EPP:n kärkiehdokkaan Manfred Weberin nousun komission johtoon.

Komission puheenjohtajana aloittava von der Leyen edustaa hänkin keskustaoikeistoa eli EPP:tä, joka on parlamentin suurin puolue.

Ilmasto ja tasa-arvo edellä

Ilmasto hyökyy von der Leyenin kaudella voimalla EU:n agendalle. Ensimmäisen sadan päivän aikana komissio esittelee vihreän ohjelman ja eurooppalaisen ilmastolain. Vihreästä ohjelmasta odotetaan lisätietoa jo muutaman viikon päästä.

Von der Leyen on lupaillut kiristystä ilmastotavoitteeseen jo vuodelle 2030. Kasvihuonekaasupäästöjen pitäisi hänen mukaansa vähetä 50–55 prosentilla siihen mennessä.

Myös sukupuolten tasa-arvo korostuu jo sen takia, että komission puheenjohtaja on ensimmäistä kertaa nainen. Von der Leyenin tavoite tasaisesta sukupuolijaosta karkasi lopulta vähän toivottua kauemmas. Naisia on puheenjohtaja mukaan lukien 12 ja miehiä 15. Komissiossa on 27 jäsentä, koska Britannia ei lähettänyt omaa ehdokastaan.

Uuden komission työlistalta löytyvät myös muun muassa "eurooppalaisen elämäntavan suojeleminen", digitalisaatio, reilu talous ja eurooppalaisen demokratian vahvistaminen.