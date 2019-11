Yön uutiskooste: Postikiistan osapuolilta aamulla vastaus sovintoesitykseen, Euroopan parlamentti äänestää uudesta komissiosta

Postin työkiistan osapuolet jättävät vastauksensa valtakunnansovittelijan sovintoesitykseen

Postin työkiistan osapuolet antavat vastauksensa valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan jättämään sovintoesitykseen tänään kello 10. Kiistan osapuolina ovat Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta.

Osapuolet ottavat kantaa sekä 700:aa pakettilajittelijaa koskevaan ratkaisuun että sovintoesitykseen kokonaisuutena. Mahdollisen sovun sisällöstä kerrotaan todennäköisesti vasta sen jälkeen, kun vastaukset Piekkalalle on jätetty.

Suomalaiset tyytymättömiä johtamiseen työpaikoilla

Yrityksen johto sai kaikkein heikoimmat arvosanat laajassa kyselytutkimuksessa, joka selvitti suomalaisten kokemusta työpaikoistaan. Johtamisella ja toimintatavoilla havaittiin olevan selvin yhteys työtyytyväisyyteen, selviää työnhakupalvelu Duunitorin tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksesta ilmenee kuitenkin, että työssä koetaan myös paljon iloa. Omassa työssä merkityksellisintä on innostuneisuus. Toiseksi tärkeimpänä on kokemus siitä, että on tärkeä osa työyhteisöä.

Puolustusvoimien pääsotaharjoitus alkaa Kaakkois-Suomessa

Puolustusvoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus Kaakko 19 alkaa tänään. Pääosin Kaakkois-Suomessa toteutettavaan harjoitukseen osallistuu enimmillään 12 000 ihmistä, joista puolet on varusmiehiä. Harjoitusjoukot tulevat Maa-, Meri- ja Ilmavoimista sekä Pääesikunnasta ja Rajavartiolaitoksesta.

Viikon kestävää harjoitusta johtaa Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko. Taistelutoiminnan intensiivisin vaihto ajoittuu ensi viikonloppuun.

Puolustusvoimien pääsotaharjoituksia järjestetään joka toinen vuosi. Edellinen harjoitus oli kahden vuoden takainen Uusimaa 17.

Autoja paloi yöllä vantaalaisen kerrostalon parkkipaikalla

Vantaalla kerrostalon parkkipaikalla syttyi yöllä tuleen ainakin kolme autoa, kertoo päivystävä paloesimies Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Lisäksi kolme autoa vaurioitui palossa. Paloesimiehen mukaan palo alkoi todennäköisesti yhdestä autosta.

Ainakin kaksi autoista paloi käyttökelvottomaksi ja kolmas paloi rajusti, paloesimies kertoo.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että poliisi tutkii autojen syttymissyytä.

Paloesimiehen mukaan kukaan ei loukkaantunut palossa.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta Vantaan Maauuninkujalla yöllä kello kolmen aikoihin.

Finlandia-palkintojen saajat kerrotaan tänään

Kirjallisuuden Finlandia-palkinnot jaetaan tänään iltapäivällä Helsingissä. Palkintoja jaetaan yhteensä kolme: kaunokirjallisuudelle, lasten- ja nuortenkirjallisuudelle sekä tietokirjallisuudelle.

Jokaisessa kategoriassa on ehdolla kuusi teosta. Kaunokirjallisuuden palkinnonsaajan valitsee Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. Lasten- ja nuorenkirjallisuuden palkittavan päättää muusikko Olavi Uusivirta ja tietokirjoista suosikkinsa valitsee emeritusprofessori, tietokirjailija Sixten Korkman.

Jokainen palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Strasbourgissa ratkaisun hetket: Euroopan parlamentti äänestää uudesta komissiosta

Euroopan parlamentin odotetaan tänään antavan sinettinsä saksalaisen Ursula von der Leyenin komissiolle. Komission viisivuotinen kausi pääsee näin vihdoin käyntiin kuukautta aikataulusta jäljessä. Samalla Jutta Urpilainen (sd.) aloittaa EU:n kehitysyhteistyöstä vastaavana komissaarina.

Kokoomuksen, SDP:n, keskustan ja RKP:n eurooppapuolueet ovat äänestämässä vahvimmin komission puolesta, kun taas vihreät on äänestämässä tyhjää sekä vasemmistoliiton ja perussuomalaisten ryhmät todennäköisesti vastaan.

Boliviassa Moralesin hallituksen jäseniä hakee turvaa Meksikon suurlähetystöstä

Boliviassa entisen presidentti Evo Moralesin hallituksen jäseniä on hakenut turvaa Meksikon suurlähetystöstä La Pazissa, Bolivian väliaikaishallinnon ulkoministeri kertoo.

Noin kahdenkymmenen turvaa hakevan joukosta viidellä on pidätysmääräys. Suurlähetystössä kerrotaan olevan esimerkiksi entinen ministeri Juan Ramon Quintana, jota syytetään kansankiihotuksesta ja terrorismista.

Meksikoon paennutta Moralesia syytetään samoista rikoksista. (Lähde: AFP)

Montrealin verkko heilui tiheään tahtiin, kun vastassa oli Boston

Jääkiekon NHL-liigassa Boston Bruins on voittanut Montreal Canadiensin murskaluvuin 8–1. Vierasjoukkue Bruins johti ottelua ensimmäisen erän jälkeen 3–1 ja sinetöi voittonsa viimeistään toisessa erässä, kun David Pastrnak teki kolmannen maalinsa ja vei joukkueen 6–1 johtoon.

Minnesota Wild on ottanut voiton New Jersey Devilsistä luvuin 3–2. Minnesotan maalia vartioi ensimmäistä kertaa NHL:ssä pelannut suomalainen Kaapo Kähkönen, joka torjui ottelussa 32 kertaa.

Lewandowski teki Mestarien liigan historiaa neljällä nopealla osumallaan

Bayern Münchenin hyökkääjä Robert Lewandowski on tehnyt historiaa jalkapallon Mestarien liigassa laukomalla neljä maalia 15 minuutissa. Bayern voitti vieraskentällä serbialaisen Crvena Zvezdan 6–0 tiistai-iltana pelatussa ottelussa.

Lewandowski sai pallon verkkoon myös viidennen kerran, mutta maali hylättiin videotarkistuksen jälkeen käsivirheen vuoksi.

Puolalaishyökkääjä Lewandowski on tehnyt Mestarien liigassa kymmenen maalia viidessä ottelussa.

Bayernin avausmaalin teki Leon Goretzka 14. peliminuutilla. 6–0-loppulukemat viimeisteli Corentin Tolisso aivan varsinaisen peliajan lopulla. (Lähde: AFP)