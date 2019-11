Pääministeri Rinne: Minulla ei ole syytä epäillä, etteikö Paatero olisi puhunut täysin totta – perussuomalaiset haluaa pääministerin ilmoituksen Posti-kriisin taustoista

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoo, ettei hänellä ole mitään syytä epäillä, etteikö omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) olisi puhunut täysin totta.

Rinne sanoo, ettei näe pääministerin ilmoitusta postikiistasta tarpeellisena, sillä hänellä ei ole mitään ilmoitettavaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaati aiemmin tänään pääministerin ilmoitusta Postin tilanteen kriisiytymisen taustoista. Perussuomalaiset sanoo tiedotteessa, että ilmoituksessa on käytävä ilmi selkeästi, onko eduskunnalle kerrottu ”muunneltua totuutta” Postin tilanteen taustoista ja ministereiden yhteydestä asiaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kuvailee tiedotteessa, että parin viime kuukauden aikana tarinat ovat muuttuneet pahimmillaan muutaman tunnin välein.

– Ensin Postin suunnitelmista ei tiedetty etukäteen, sitten tiedettiin, sitten niille oli annettu jopa siunaus, sitten ei ollutkaan, ja sitten olikin väärä päivä kalenterissa siitä, milloin työehtosopimusten siirto tapahtuu, Halla-aho sanoo.

– Hallituksen luottamus on vaakalaudalla. Vaadimme, että hallitus antaa selvityksen huolimattomuudestaan ja väärien tietojen antamisesta, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio puolestaan sanoo tiedotteessa.

Perussuomalaiset huomauttavat, että ministereiden on nautittava eduskunnan luottamusta.

– Kun on käynyt ilmi, että tarinaa on peitelty tai muunneltu, perussuomalaisten mielestä pääministeri Rinteen tulisi tehdä johtopäätökset, tiedotteessa kuvaillaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoitti aiemmin blogissaan, että kokoomus harkitsee vakavasti luottamusäänestystä Rinteen ja Paateron asemasta, jos ilmenee, etteivät nämä ole puhuneet totta.

Paatero sanoi ajatelleensa, että liikkeenluovutus on marraskuussa

Epäselvyyttä on ollut muun muassa siitä, mitä Paatero tiesi Postin suunnitelmista siirtää 700 pakettilajittelijaa toiseen työehtosopimukseen.

Paatero sanoo tienneensä jo kesällä Postin suunnitelmista siirtää 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen alle. Hän kertoo olleensa koko ajan kuitenkin siinä uskossa, että sekä Postin konsernin sisäinen liikkeenluovutus että työntekijöiden siirtäminen toisen työehtosopimuksen alle tapahtuvat vasta 1. marraskuuta, ja näin ollen omistajalla olisi ollut kaksi kuukautta aikaa puuttua peliin.

Posti siirsi pakettilajittelijat Posti Palvelut Oy:hyn jo syyskuun alussa. Paateron ja SDP:n muistion mukaan Posti on sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässään korostanut tes-siirron päivämäärää, joka on 1. marraskuuta.

Muistion mukaan jälkikäteen on varmistunut, että työehtosopimuksen vaihtumiseen johtava konsernin sisäinen liikkeenluovutus on ollut esillä Paateron ja Postin tapaamisessa jo 21. elokuuta. Paatero ei omien sanojensa mukaan ole kiinnittänyt tähän huomiota, koska on koko ajan ollut siinä ymmärryksessä, että keskeisin päivämäärä on 1. marraskuuta.

"Valtio-omistaja pitänyt koko tärkeänä, ettei työntekijöijen työehtoja poljeta"

Pääministeri Rinne kommentoi aiemmin, että pitää Postia koskeneen työriitatilanteen päättymistä erinomaisena uutisena. Rinne otti asiaan kantaa Twitterissä.

Pääministerin mukaan valtio-omistaja on pitänyt koko ajan tärkeänä, että työntekijöiden työehtoja ei poljeta. Rinne myös kiittää kaikkia, jotka olivat osallisena sovinnon saavuttamisessa.

Myös Paatero kertoi olevansa tyytyväinen riidan ratkeamiseen.

Sovinnossa PAU ja Palta pääsivät yksimielisyyteen Postin työehtosopimuksesta sekä 700 pakettilajittelijasta. Postilakko ehti jatkua kolmatta viikkoa.